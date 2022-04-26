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https://arabic.sputniknews.com/20220426/أهداف-مباراة-مانشستر-سيتي-وريال-مدريد-4--3-في-ذهاب-نصف-نهائي-أبطال-أوروبا-1061650277.html
أهداف مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد (4 -3) في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا
أهداف مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد (4 -3) في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا
فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "الاتحاد". 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T22:04+0000
2022-04-26T22:04+0000
أخبار نادي ريال مدريد
أخبار مانشستر سيتي
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وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وشهد إثارة كروية متبادلة، وأهدر أصحاب الأرض العديد من الفرص التهديفية المؤكدة.وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدفين لهدف بعدما كان قد افتتح التسجيل عن طريق لاعبه كيفين دي بروين، الذي سجل أسرع أهداف فريقه، طوال تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد مرور 93 ثانية من انطلاق المباراة.وعزز جابرييل خيسوس تفوق أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة 11، في حين نجح ريال مدريد في تقليص الفارق بهدفه الأول الذي أحرزه كريم بنزيما في الدقيقة 33.وفي الشوط الثاني، تواصلت الأهداف من الفريقين، حيث أعاد فيل فودين الفارق من جديد لمصلحة مانشستر سيتي بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 53، قبل أن يعود فينيسيوس جونيور في إحراز هدف ريال مدريد الثاني في الدقيقة 55.ومرة أخرى سجل برناردو سيلفا الهدف الرابع لأصحاب الأرض، في الدقيقة 74، لكن كريم بنزيما قلص الفارق مرة ثالثة بإحرازه هدف فريقه الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 82.ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء الموافق 4 مايو المقبل على ملعب ملعب سانتياغو برنابيو.
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أخبار نادي ريال مدريد, أخبار مانشستر سيتي

أهداف مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد (4 -3) في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا

22:04 GMT 26.04.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLISمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا الثلاثاء 26 أبريل 2022
مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا الثلاثاء 26 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
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فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "الاتحاد".
وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وشهد إثارة كروية متبادلة، وأهدر أصحاب الأرض العديد من الفرص التهديفية المؤكدة.
وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدفين لهدف بعدما كان قد افتتح التسجيل عن طريق لاعبه كيفين دي بروين، الذي سجل أسرع أهداف فريقه، طوال تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد مرور 93 ثانية من انطلاق المباراة.
وعزز جابرييل خيسوس تفوق أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة 11، في حين نجح ريال مدريد في تقليص الفارق بهدفه الأول الذي أحرزه كريم بنزيما في الدقيقة 33.
وفي الشوط الثاني، تواصلت الأهداف من الفريقين، حيث أعاد فيل فودين الفارق من جديد لمصلحة مانشستر سيتي بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 53، قبل أن يعود فينيسيوس جونيور في إحراز هدف ريال مدريد الثاني في الدقيقة 55.
ومرة أخرى سجل برناردو سيلفا الهدف الرابع لأصحاب الأرض، في الدقيقة 74، لكن كريم بنزيما قلص الفارق مرة ثالثة بإحرازه هدف فريقه الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 82.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء الموافق 4 مايو المقبل على ملعب ملعب سانتياغو برنابيو.
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