أهداف مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد (4 -3) في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا
© AFP 2022 / PAUL ELLISمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا الثلاثاء 26 أبريل 2022
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "الاتحاد".
وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وشهد إثارة كروية متبادلة، وأهدر أصحاب الأرض العديد من الفرص التهديفية المؤكدة.
وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدفين لهدف بعدما كان قد افتتح التسجيل عن طريق لاعبه كيفين دي بروين، الذي سجل أسرع أهداف فريقه، طوال تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد مرور 93 ثانية من انطلاق المباراة.
وعزز جابرييل خيسوس تفوق أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة 11، في حين نجح ريال مدريد في تقليص الفارق بهدفه الأول الذي أحرزه كريم بنزيما في الدقيقة 33.
دي بروين يستغل تمريرة الجزائري رياض محرز ويضع مانشستر سيتي في المقدمة بضربة رأس جميلة ⚽️👏#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/SuWZDnOeLG— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 26, 2022
وفي الشوط الثاني، تواصلت الأهداف من الفريقين، حيث أعاد فيل فودين الفارق من جديد لمصلحة مانشستر سيتي بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 53، قبل أن يعود فينيسيوس جونيور في إحراز هدف ريال مدريد الثاني في الدقيقة 55.
كريم بنزيمة يذلل الفارق بتسديدة ذكية👀⚽️#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/rVG4WnEmiA— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 26, 2022
ومرة أخرى سجل برناردو سيلفا الهدف الرابع لأصحاب الأرض، في الدقيقة 74، لكن كريم بنزيما قلص الفارق مرة ثالثة بإحرازه هدف فريقه الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 82.
البرتغالي برناردو سيلفا يباغت ريال مدريد بتسديدة رائعة 😮— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 26, 2022
مانشستر سيتي 4⃣ - 2⃣ ريال مدريد #دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/xsNTEWc0oM
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء الموافق 4 مايو المقبل على ملعب ملعب سانتياغو برنابيو.