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https://arabic.sputniknews.com/20220426/إصابة-190-طفلا-حول-العالم-بالتهاب-كبدي-مجهول-المصدر-وسط-استنفار-صحي-1061642869.html
إصابة 190 طفلا حول العالم بالتهاب كبدي مجهول المصدر وسط استنفار صحي
إصابة 190 طفلا حول العالم بالتهاب كبدي مجهول المصدر وسط استنفار صحي
قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اليوم الثلاثاء، إن نحو 190 حالة إصابة بالتهاب الكبد الحاد "غير مبررة" لدى الأطفال سجلت في جميع أنحاء العالم. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T16:07+0000
2022-04-26T16:07+0000
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أُبلغ عن تفشي المرض لأول مرة هذا الشهر في بريطانيا - التي سجلت 111 حالة، معظمها لدى الأطفال دون سن العاشرة – ومنذ ذلك الحين ظهرت الإصابات في 12 دولة على الأقل في جميع أنحاء العالم.وقالت أندريا عمون، مديرة المركز للصحفيين في إفادة افتراضية، إن قرابة 40 حالة سجلت في بلدان الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية. سجلت الولايات المتحدة وإسرائيل أيضا حالات إصابة.ويحقق المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها جنبا إلى جنب مع السلطات الوطنية ومنظمة الصحة العالمية في أسباب الحالات الغامضة.التهاب الكبد الحاد نادر الحدوث لدى الأطفال الأصحاء. على غير العادة، لا تُظهر الحالات الجديدة فيروسات مسؤولة عادة عن التهاب الكبد الحاد مثل "إيه" و"بي" و"سي" و"دي" و"إي".وبحسب منظمة الصحة العالمية، احتاج 17 طفلا إلى عمليات زرع كبد نتيجة للحالات الأخيرة، وتوفي واحد.وقالت عمون إن التحقيقات حتى الآن أشارت إلى وجود صلة بين الإصابة بفيروس غدي، وهي سلالة من الفيروسات الشائعة التي يمكن أن تسبب أعراضا شبيهة بالإنفلونزا أو أعراض معدية معوية.وحول النظرية القائلة إن عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا ربما أضعفت مناعة الأطفال، لأنهم كانوا أقل تعرضًا لمسببات الأمراض الشائعة أثناء العزلة، قالت عمون إنها "واحدة من عدة نظريات محتملة".يحقق العلماء أيضا فيما إذا كان الفيروس الغدي المعني قد تحور، أو أنه يعمل جنبا إلى جنب مع عدوى أخرى، ربما "كوفيد 19"، وقد تكون مادة سامة مسؤولة أيضا، لكنه احتمال ضعيف بسبب الانتشار الجغرافي للحالات المبلغ عنها، فيما استبعد أي ارتباط بلقاحات كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/رصد-حالات-مجهولة-المصدر-لالتهاب-الكبد-الحاد-بين-الأطفال-في-أوروبا-1061246668.html
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إصابة 190 طفلا حول العالم بالتهاب كبدي مجهول المصدر وسط استنفار صحي

16:07 GMT 26.04.2022
© Sputnik . Владимир Астапкович / الذهاب إلى بنك الصورالمشفى المؤقت لاستقبال مرضى "كوفيد - 19" في سوكولنيكي في العاصمة موسكو، روسيا 12 أكتوبر 2020
المشفى المؤقت لاستقبال مرضى كوفيد - 19 في سوكولنيكي في العاصمة موسكو، روسيا 12 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Sputnik . Владимир Астапкович
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قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اليوم الثلاثاء، إن نحو 190 حالة إصابة بالتهاب الكبد الحاد "غير مبررة" لدى الأطفال سجلت في جميع أنحاء العالم.
أُبلغ عن تفشي المرض لأول مرة هذا الشهر في بريطانيا - التي سجلت 111 حالة، معظمها لدى الأطفال دون سن العاشرة – ومنذ ذلك الحين ظهرت الإصابات في 12 دولة على الأقل في جميع أنحاء العالم.
وقالت أندريا عمون، مديرة المركز للصحفيين في إفادة افتراضية، إن قرابة 40 حالة سجلت في بلدان الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية. سجلت الولايات المتحدة وإسرائيل أيضا حالات إصابة.
ويحقق المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها جنبا إلى جنب مع السلطات الوطنية ومنظمة الصحة العالمية في أسباب الحالات الغامضة.
التهاب الكبد الحاد نادر الحدوث لدى الأطفال الأصحاء. على غير العادة، لا تُظهر الحالات الجديدة فيروسات مسؤولة عادة عن التهاب الكبد الحاد مثل "إيه" و"بي" و"سي" و"دي" و"إي".
مشفى مؤقت في قصر الجليد كريلاتسكويه في موسكو، لاحتواء مرضى كويد - 19، روسيا 13 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
رصد حالات مجهولة المصدر لالتهاب الكبد الحاد بين الأطفال في أوروبا
15 أبريل, 21:32 GMT
وبحسب منظمة الصحة العالمية، احتاج 17 طفلا إلى عمليات زرع كبد نتيجة للحالات الأخيرة، وتوفي واحد.
وقالت عمون إن التحقيقات حتى الآن أشارت إلى وجود صلة بين الإصابة بفيروس غدي، وهي سلالة من الفيروسات الشائعة التي يمكن أن تسبب أعراضا شبيهة بالإنفلونزا أو أعراض معدية معوية.
وحول النظرية القائلة إن عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا ربما أضعفت مناعة الأطفال، لأنهم كانوا أقل تعرضًا لمسببات الأمراض الشائعة أثناء العزلة، قالت عمون إنها "واحدة من عدة نظريات محتملة".
يحقق العلماء أيضا فيما إذا كان الفيروس الغدي المعني قد تحور، أو أنه يعمل جنبا إلى جنب مع عدوى أخرى، ربما "كوفيد 19"، وقد تكون مادة سامة مسؤولة أيضا، لكنه احتمال ضعيف بسبب الانتشار الجغرافي للحالات المبلغ عنها، فيما استبعد أي ارتباط بلقاحات كورونا.
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