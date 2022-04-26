عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220426/إعلام-إيران-نقلت-وحدة-صواريخ-وطائرات-مسيرة-إلى-العراق-1061625325.html
إعلام: إيران نقلت وحدة صواريخ وطائرات مسيرة إلى العراق
إعلام: إيران نقلت وحدة صواريخ وطائرات مسيرة إلى العراق
كشفت تقارير إعلامية عن أن فيلق القدس الإيراني، أجرى عدة تحركات عسكرية في العراق خلال الفترة الأخيرة. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T09:32+0000
2022-04-26T09:32+0000
أخبار إيران
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104395/37/1043953730_0:88:2001:1213_1920x0_80_0_0_35194dd201fb53a596ff2e3335dd9bd2.jpg
ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية عن مصادر في إيران، فإن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد وافق على التحركات العسكرية في العراق كرد فعل على موقف الإدارة الأمريكية في محادثات فيينا.وأوضحت أن اجتماعا ضم كلا من القائد العام للحرس اللواء حسين سلامي، وقائد فيلق القدس العميد إسماعيل قآني وكبير مفاوضي إيران في محادثات فيينا علي باقري كني، وسكرتير عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، تم خلاله دراسة طبيعة الرد على رفض الإدارة الأمريكية رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني.وأكدت المصادر أنه بالفعل تم نقل "وحدة الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة لفيلق القدس، بينها "شاهد 6" و"شاهد 129"، وطائرات "أبابيل" و"وعيد" إلى العراق".ولفتت المصادر إلى أن عملية نقل تلك الأسلحة والطائرات جاءت عقب موافقة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي على قرار مجلس الأمن القومي الإيراني، كمحاولة للرد على رفض أمريكا رفع العقوبات عن الحرص الثوري الإيراني.وكانت عملية رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني قد أثارت لغطا شديدا خلال الفترة الماضية، حيث رفضتها إسرائيل، وطالبت الإدارة الأمريكية بعدم إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بيانا جديدا في تغريدة له على "تويتر"، بالتنسيق مع وزير خارجيته، يائير لابيد، أوضحا من خلاله أنه يستحيل على إسرائيل تصديق أن أمريكا ستلغي تعريف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.وزعم بينيت أن "الحرس الثوري الإيراني هو ميليشيات حزب الله في لبنان، وميليشيات الحوثي في اليمن، والميليشيات في العراق"، مدعيا أن "الحرس الثوري لعب دورا في قتل مئات الآلاف من المدنيين السوريين، ويدمر لبنان، ويمارس القهر الفتاك بحق المواطنين الإيرانيين".
https://arabic.sputniknews.com/20220327/مسؤول-أمريكي-لن-نرفع-العقوبات-عن-الحرس-الثوري--1060509385.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104395/37/1043953730_132:0:1867:1301_1920x0_80_0_0_e7d7e88a9428c433e4a8a545e4ee6396.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: إيران نقلت وحدة صواريخ وطائرات مسيرة إلى العراق

09:32 GMT 26.04.2022
© AP Photoالقائد الجديد لـ"فيلق القدس" الإيراني إسماعيل قاآني
القائد الجديد لـفيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
كشفت تقارير إعلامية عن أن فيلق القدس الإيراني، أجرى عدة تحركات عسكرية في العراق خلال الفترة الأخيرة.
ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية عن مصادر في إيران، فإن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد وافق على التحركات العسكرية في العراق كرد فعل على موقف الإدارة الأمريكية في محادثات فيينا.
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، قاد فيلق القدس اسماعيل قاآني في استقبال المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
مسؤول أمريكي: لن نرفع العقوبات عن الحرس الثوري
27 مارس, 07:25 GMT
وأوضحت أن اجتماعا ضم كلا من القائد العام للحرس اللواء حسين سلامي، وقائد فيلق القدس العميد إسماعيل قآني وكبير مفاوضي إيران في محادثات فيينا علي باقري كني، وسكرتير عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، تم خلاله دراسة طبيعة الرد على رفض الإدارة الأمريكية رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني.
وأكدت المصادر أنه بالفعل تم نقل "وحدة الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة لفيلق القدس، بينها "شاهد 6" و"شاهد 129"، وطائرات "أبابيل" و"وعيد" إلى العراق".
ولفتت المصادر إلى أن عملية نقل تلك الأسلحة والطائرات جاءت عقب موافقة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي على قرار مجلس الأمن القومي الإيراني، كمحاولة للرد على رفض أمريكا رفع العقوبات عن الحرص الثوري الإيراني.
وكانت عملية رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني قد أثارت لغطا شديدا خلال الفترة الماضية، حيث رفضتها إسرائيل، وطالبت الإدارة الأمريكية بعدم إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.
ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بيانا جديدا في تغريدة له على "تويتر"، بالتنسيق مع وزير خارجيته، يائير لابيد، أوضحا من خلاله أنه يستحيل على إسرائيل تصديق أن أمريكا ستلغي تعريف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.
وزعم بينيت أن "الحرس الثوري الإيراني هو ميليشيات حزب الله في لبنان، وميليشيات الحوثي في اليمن، والميليشيات في العراق"، مدعيا أن "الحرس الثوري لعب دورا في قتل مئات الآلاف من المدنيين السوريين، ويدمر لبنان، ويمارس القهر الفتاك بحق المواطنين الإيرانيين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 62 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала