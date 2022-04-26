https://arabic.sputniknews.com/20220426/إعلام-إيران-نقلت-وحدة-صواريخ-وطائرات-مسيرة-إلى-العراق-1061625325.html

إعلام: إيران نقلت وحدة صواريخ وطائرات مسيرة إلى العراق

إعلام: إيران نقلت وحدة صواريخ وطائرات مسيرة إلى العراق

كشفت تقارير إعلامية عن أن فيلق القدس الإيراني، أجرى عدة تحركات عسكرية في العراق خلال الفترة الأخيرة. 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T09:32+0000

2022-04-26T09:32+0000

2022-04-26T09:32+0000

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ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية عن مصادر في إيران، فإن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد وافق على التحركات العسكرية في العراق كرد فعل على موقف الإدارة الأمريكية في محادثات فيينا.وأوضحت أن اجتماعا ضم كلا من القائد العام للحرس اللواء حسين سلامي، وقائد فيلق القدس العميد إسماعيل قآني وكبير مفاوضي إيران في محادثات فيينا علي باقري كني، وسكرتير عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، تم خلاله دراسة طبيعة الرد على رفض الإدارة الأمريكية رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني.وأكدت المصادر أنه بالفعل تم نقل "وحدة الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة لفيلق القدس، بينها "شاهد 6" و"شاهد 129"، وطائرات "أبابيل" و"وعيد" إلى العراق".ولفتت المصادر إلى أن عملية نقل تلك الأسلحة والطائرات جاءت عقب موافقة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي على قرار مجلس الأمن القومي الإيراني، كمحاولة للرد على رفض أمريكا رفع العقوبات عن الحرص الثوري الإيراني.وكانت عملية رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني قد أثارت لغطا شديدا خلال الفترة الماضية، حيث رفضتها إسرائيل، وطالبت الإدارة الأمريكية بعدم إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بيانا جديدا في تغريدة له على "تويتر"، بالتنسيق مع وزير خارجيته، يائير لابيد، أوضحا من خلاله أنه يستحيل على إسرائيل تصديق أن أمريكا ستلغي تعريف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.وزعم بينيت أن "الحرس الثوري الإيراني هو ميليشيات حزب الله في لبنان، وميليشيات الحوثي في اليمن، والميليشيات في العراق"، مدعيا أن "الحرس الثوري لعب دورا في قتل مئات الآلاف من المدنيين السوريين، ويدمر لبنان، ويمارس القهر الفتاك بحق المواطنين الإيرانيين".

https://arabic.sputniknews.com/20220327/مسؤول-أمريكي-لن-نرفع-العقوبات-عن-الحرس-الثوري--1060509385.html

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