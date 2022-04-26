https://arabic.sputniknews.com/20220426/إعلام-رئيس-مجلس-النواب-العراقي-يزور-إيران-غدا-1061644624.html
إعلام: رئيس مجلس النواب العراقي يزور إيران غدا
إعلام: رئيس مجلس النواب العراقي يزور إيران غدا
أفادت مصادر عراقية مطلعة، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، سيقوم على رأس وفد برلماني من بلاده، بزيارة إيران، غدا الأربعاء. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T17:15+0000
2022-04-26T17:15+0000
2022-04-26T17:24+0000
العراق
إيران
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103569/81/1035698127_0:1101:2671:2603_1920x0_80_0_0_d39bf9fb71d419afa4e6de60763470f6.jpg
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر مطلع في بغداد، أن زيارة الحبلوسي لطهران كانت مقررة قبل نحو شهر، لكنها تأجلت بسبب بروتوكولات البلدين ومرض رئيس مجلس الشورى الإيراني، على أن تجرى الزيارة يوم غد الأربعاء.يشار إلى أن محمد الحلبوسي، ترأس، اليوم الثلاثاء، وفدا إلى إقليم كردستان العراق، بهدف إجراء مباحثات مع مسعود بارزاني، رئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني".في هذا السياق، قال محمد الحلبوسي إنه سيتخذ مواقف جادة بمجمل المشاركة في العملية السياسية، مؤكدا أن العمل السياسي له ضوابط، ولا يمكن تصنيف الاستهتار بأمن المواطنين على أنه مناورة.وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، تابع الحلبوسي أنه لا يمكن بناء دولة من دون العدل، وبدون احترام حقوق المواطنين فيها، مشيرا إلى أن كل من أجرم بحق الشعب ونهب ثرواته سيحاسب "عاجلا أم آجلا".
https://arabic.sputniknews.com/20220426/الحلبوسي-كل-من-أجرم-بحق-الشعب-العراقي-يحاسب-عاجلا-أم-آجلا-1061616263.html
العراق
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103569/81/1035698127_0:850:2671:2853_1920x0_80_0_0_10673c025fce76dec7f9f76d8b18434c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, إيران, العالم العربي
إعلام: رئيس مجلس النواب العراقي يزور إيران غدا
17:15 GMT 26.04.2022 (تم التحديث: 17:24 GMT 26.04.2022) تابعنا عبر
أفادت مصادر عراقية مطلعة، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، سيقوم على رأس وفد برلماني من بلاده، بزيارة إيران، غدا الأربعاء.
ونقلت وكالة إرنا
، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر مطلع في بغداد، أن زيارة الحبلوسي لطهران كانت مقررة قبل نحو شهر، لكنها تأجلت بسبب بروتوكولات البلدين ومرض رئيس مجلس الشورى الإيراني، على أن تجرى الزيارة يوم غد الأربعاء.
يشار إلى أن محمد الحلبوسي
، ترأس، اليوم الثلاثاء، وفدا إلى إقليم كردستان العراق، بهدف إجراء مباحثات مع مسعود بارزاني، رئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني".
في هذا السياق، قال محمد الحلبوسي إنه سيتخذ مواقف جادة بمجمل المشاركة في العملية السياسية، مؤكدا أن العمل السياسي له ضوابط، ولا يمكن تصنيف الاستهتار بأمن المواطنين على أنه مناورة.
وحسب موقع السومرية نيوز العراقي
، تابع الحلبوسي أنه لا يمكن بناء دولة من دون العدل، وبدون احترام حقوق المواطنين فيها، مشيرا إلى أن كل من أجرم بحق الشعب ونهب ثرواته سيحاسب "عاجلا أم آجلا".