https://arabic.sputniknews.com/20220426/إعلام-رئيس-مجلس-النواب-العراقي-يزور-إيران-غدا-1061644624.html

إعلام: رئيس مجلس النواب العراقي يزور إيران غدا

إعلام: رئيس مجلس النواب العراقي يزور إيران غدا

أفادت مصادر عراقية مطلعة، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، سيقوم على رأس وفد برلماني من بلاده، بزيارة إيران، غدا الأربعاء. 26.04.2022, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر مطلع في بغداد، أن زيارة الحبلوسي لطهران كانت مقررة قبل نحو شهر، لكنها تأجلت بسبب بروتوكولات البلدين ومرض رئيس مجلس الشورى الإيراني، على أن تجرى الزيارة يوم غد الأربعاء.يشار إلى أن محمد الحلبوسي، ترأس، اليوم الثلاثاء، وفدا إلى إقليم كردستان العراق، بهدف إجراء مباحثات مع مسعود بارزاني، رئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني".في هذا السياق، قال محمد الحلبوسي إنه سيتخذ مواقف جادة بمجمل المشاركة في العملية السياسية، مؤكدا أن العمل السياسي له ضوابط، ولا يمكن تصنيف الاستهتار بأمن المواطنين على أنه مناورة.وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، تابع الحلبوسي أنه لا يمكن بناء دولة من دون العدل، وبدون احترام حقوق المواطنين فيها، مشيرا إلى أن كل من أجرم بحق الشعب ونهب ثرواته سيحاسب "عاجلا أم آجلا".

https://arabic.sputniknews.com/20220426/الحلبوسي-كل-من-أجرم-بحق-الشعب-العراقي-يحاسب-عاجلا-أم-آجلا-1061616263.html

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