https://arabic.sputniknews.com/20220426/إيران-تدين-مجددا-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-المسجد-الأقصى-وتحذر-من-تداعيات-انتهاك-حرمة-المقدسات-1061619094.html
إيران تدين مجددا الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وتحذر من تداعيات انتهاك حرمة المقدسات
إيران تدين مجددا الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وتحذر من تداعيات انتهاك حرمة المقدسات
أدانت إيران مجددا "الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى"، محذرةً من "تداعيات أي انتهاك لحرمة مقدسات المسلمين". 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T07:54+0000
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وأكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، خلال اجتماع لمجلس الأمن لدراسة تطورات فلسطين، على "ضرورة حماية الوضع القانوني والتاريخي لهذا المكان المقدس في إطار القوانين الدولية للحيلولة دون وقوع كارثة بتاثيرات واسعة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وانتقد روانجي "صمت وعدم تحرك مجلس الأمن الدولي إزاء جرائم الكيان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني"، قائلا: "ما دام مجلس الأمن مستمرا في انفعاله وصمته تجاه هذه الجرائم فإن الفلسطينيين لن يحصلوا على حقوقهم".وأضاف أن "استمرار الموقف الراهن لمجلس الأمن إنما فقط يشجع الكيان الإسرائيلي ويجعله أكثر تجرؤا على مواصلة احتلاله وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني المظلوم".وشدد سفير إيران لدى الأمم المتحدة "على ضرورة قيام مجلس الأمن بتعهداته في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين وفق ميثاق الأمم المتحدة وأن يسائل الكيان الإسرائيلي عن طريق جميع الأدوات القانونية التي يمتلكها".وحذر السفير الإيراني في الأمم المتحدة من تداعيات أي انتهاك لحرمة مقدسات المسلمين، مؤكدا أن "أي انتهاك لحرمة مقدسات المسلمين وجرح مشاعرهم في أنحاء العالم، أمر يبعث على الاستنكار ولا ينبغي تحمله".وختم مندوب إيران في الأمم المتحدة تصريحاته بالتأكيد أن "القضية الفلسطينية قابلة للحل فقط بإنهاء الاحتلال والاعتراف رسميا بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بصورة كاملة وحمايتها وبالتالي إعادة سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة".
https://arabic.sputniknews.com/20220419/إيران-تطبيع-بعض-الدول-العلاقات-مع-إسرائيل-دفعها-للتمادي-بإجراءاتها-القمعية-1061364897.html
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آخر أخبار القدس الأن, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران
إيران تدين مجددا الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وتحذر من تداعيات انتهاك حرمة المقدسات
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أدانت إيران مجددا "الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى"، محذرةً من "تداعيات أي انتهاك لحرمة مقدسات المسلمين".
وأكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، خلال اجتماع لمجلس الأمن لدراسة تطورات فلسطين، على "ضرورة حماية الوضع القانوني والتاريخي لهذا المكان المقدس في إطار القوانين الدولية للحيلولة دون وقوع كارثة بتاثيرات واسعة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا
.
وانتقد روانجي "صمت وعدم تحرك مجلس الأمن الدولي إزاء جرائم الكيان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني"، قائلا: "ما دام مجلس الأمن مستمرا في انفعاله وصمته تجاه هذه الجرائم فإن الفلسطينيين لن يحصلوا على حقوقهم".
وأضاف أن "استمرار الموقف الراهن لمجلس الأمن إنما فقط يشجع الكيان الإسرائيلي ويجعله أكثر تجرؤا على مواصلة احتلاله وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني المظلوم".
وتابع: "جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني موثقة تماما وغير قابلة للإنكار وتعتبر جرائم حرب وفق القوانين الدولية ويجب تسليم مرتكبي مثل هذه الجرائم ليد العدالة بلا تأخير".
وشدد سفير إيران لدى الأمم المتحدة "على ضرورة قيام مجلس الأمن بتعهداته في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين وفق ميثاق الأمم المتحدة وأن يسائل الكيان الإسرائيلي عن طريق جميع الأدوات القانونية التي يمتلكها".
وحذر السفير الإيراني في الأمم المتحدة من تداعيات أي انتهاك لحرمة مقدسات المسلمين، مؤكدا أن "أي انتهاك لحرمة مقدسات المسلمين وجرح مشاعرهم في أنحاء العالم، أمر يبعث على الاستنكار ولا ينبغي تحمله".
وقال: إن "الكيان الإسرائيلي يقوم بارتكاب جرائمه أمام أنظار المجتمع الدولي ويعلم جيدا بأنه سوف لن يواجه أي تداعيات"، مشيرا إلى الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى.
وختم مندوب إيران في الأمم المتحدة تصريحاته بالتأكيد أن "القضية الفلسطينية قابلة للحل فقط بإنهاء الاحتلال والاعتراف رسميا بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بصورة كاملة وحمايتها وبالتالي إعادة سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة".