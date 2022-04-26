https://arabic.sputniknews.com/20220426/إيران-ترسل-تعزيزات-عسكرية-إلى-الحدود-مع-أفغانستان-عقب-توتر-مع-طالبان-فيديو-1061627826.html

إيران ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع أفغانستان عقب توتر مع طالبان... فيديو

إيران ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع أفغانستان عقب توتر مع طالبان... فيديو

أظهر مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام أفغانية، إرسال القوات المسلحة الإيرانية تعزيزات عسكرية على الحدود مع أفغانستان، عقب توتر جديد مع قوات من حركة طالبان على... 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T10:30+0000

2022-04-26T10:30+0000

2022-04-26T10:30+0000

أخبار إيران

أخبار أفغانستان اليوم

حركة طالبان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050646864_0:65:1239:762_1920x0_80_0_0_eda3425d7effc524d52f3be876968ef0.jpg

وقالت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية، إنه "نتيجة التدهور الجديد وانعدام الأمن في أفغانستان، أرسلت القوات الإيرانية تعزيزات عسكرية إلى منفذ دوغارون الحدودي بين البلدين"، مضيفة أن "إيران أرسلت قوات من الفرقة المدرعة الثامنة التابعة للجيش للتواجد في المنفذ".من جهتها، نشرت قناة فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، فيديو، وقالت إن "السلطات الإيرانية أغلقت منفذ دوغارون مع أفغانستان للمرة الثانية"، مشيرة إلى أن الإغلاق تم في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الاثنين.ونقلت القناة الإيرانية عن مصدر مسؤول في وزارة النقل في محافظة خراسان رضوي المحاذية للحدود مع أفغانستان، قوله إن "إيران أوقفت إرسال الشاحنات والتجارة مع أفغانستان عبر منفذ دوغارون".ولدى إيران ثلاثة منافذ حدودية مع أفغانستان ويعد منفذ دوغارون الذي أحكمت طالبان سيطرتها عليه في 8 يوليو/ تموز الماضي، من أهم المنافذ للتجارة وعبور المسافرين بين إيران وأفغانستان، كما يعد أحد أهم المنافذ الحدودية الإيرانية ويتم تصدير 60 في المئة من البضائع الإيرانية إلى جارتها أفغانستان عبره، ويبلغ طول الحدود بين أفغانستان وإيران 921 كيلومترا.

أخبار إيران

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان