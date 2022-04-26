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https://arabic.sputniknews.com/20220426/إيران-ترسل-تعزيزات-عسكرية-إلى-الحدود-مع-أفغانستان-عقب-توتر-مع-طالبان-فيديو-1061627826.html
إيران ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع أفغانستان عقب توتر مع طالبان... فيديو
إيران ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع أفغانستان عقب توتر مع طالبان... فيديو
أظهر مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام أفغانية، إرسال القوات المسلحة الإيرانية تعزيزات عسكرية على الحدود مع أفغانستان، عقب توتر جديد مع قوات من حركة طالبان على... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T10:30+0000
2022-04-26T10:30+0000
أخبار إيران
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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وقالت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية، إنه "نتيجة التدهور الجديد وانعدام الأمن في أفغانستان، أرسلت القوات الإيرانية تعزيزات عسكرية إلى منفذ دوغارون الحدودي بين البلدين"، مضيفة أن "إيران أرسلت قوات من الفرقة المدرعة الثامنة التابعة للجيش للتواجد في المنفذ".من جهتها، نشرت قناة فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، فيديو، وقالت إن "السلطات الإيرانية أغلقت منفذ دوغارون مع أفغانستان للمرة الثانية"، مشيرة إلى أن الإغلاق تم في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الاثنين.ونقلت القناة الإيرانية عن مصدر مسؤول في وزارة النقل في محافظة خراسان رضوي المحاذية للحدود مع أفغانستان، قوله إن "إيران أوقفت إرسال الشاحنات والتجارة مع أفغانستان عبر منفذ دوغارون".ولدى إيران ثلاثة منافذ حدودية مع أفغانستان ويعد منفذ دوغارون الذي أحكمت طالبان سيطرتها عليه في 8 يوليو/ تموز الماضي، من أهم المنافذ للتجارة وعبور المسافرين بين إيران وأفغانستان، كما يعد أحد أهم المنافذ الحدودية الإيرانية ويتم تصدير 60 في المئة من البضائع الإيرانية إلى جارتها أفغانستان عبره، ويبلغ طول الحدود بين أفغانستان وإيران 921 كيلومترا.
أخبار إيران
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

إيران ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع أفغانستان عقب توتر مع طالبان... فيديو

10:30 GMT 26.04.2022
© AFP 2022 / Iranian Army officeمناورات الجيش الإيراني "ذو الفقار 1400" في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021
مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400 في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022 / Iranian Army office
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أظهر مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام أفغانية، إرسال القوات المسلحة الإيرانية تعزيزات عسكرية على الحدود مع أفغانستان، عقب توتر جديد مع قوات من حركة طالبان على الحدود.
وقالت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية، إنه "نتيجة التدهور الجديد وانعدام الأمن في أفغانستان، أرسلت القوات الإيرانية تعزيزات عسكرية إلى منفذ دوغارون الحدودي بين البلدين"، مضيفة أن "إيران أرسلت قوات من الفرقة المدرعة الثامنة التابعة للجيش للتواجد في المنفذ".
من جهتها، نشرت قناة فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، فيديو، وقالت إن "السلطات الإيرانية أغلقت منفذ دوغارون مع أفغانستان للمرة الثانية"، مشيرة إلى أن الإغلاق تم في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الاثنين.
ونقلت القناة الإيرانية عن مصدر مسؤول في وزارة النقل في محافظة خراسان رضوي المحاذية للحدود مع أفغانستان، قوله إن "إيران أوقفت إرسال الشاحنات والتجارة مع أفغانستان عبر منفذ دوغارون".
ولدى إيران ثلاثة منافذ حدودية مع أفغانستان ويعد منفذ دوغارون الذي أحكمت طالبان سيطرتها عليه في 8 يوليو/ تموز الماضي، من أهم المنافذ للتجارة وعبور المسافرين بين إيران وأفغانستان، كما يعد أحد أهم المنافذ الحدودية الإيرانية ويتم تصدير 60 في المئة من البضائع الإيرانية إلى جارتها أفغانستان عبره، ويبلغ طول الحدود بين أفغانستان وإيران 921 كيلومترا.
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