https://arabic.sputniknews.com/20220426/الأزمة-الأوكرانية-ترفع-التضخم-في-اليابان-والأخيرة-تخصص-48-مليار-دولار-للحد-من-آثارها-1061637277.html

الأزمة الأوكرانية ترفع التضخم في اليابان والأخيرة تخصص 48 مليار دولار للحد من آثارها

الأزمة الأوكرانية ترفع التضخم في اليابان والأخيرة تخصص 48 مليار دولار للحد من آثارها

رفعت الأزمة الأوكرانية من تأثيرات التضخم في اليابان، للدرجة التي خصصت معها الحكومة اليابانية حزمة مالية للحد من آثاره. 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T13:45+0000

2022-04-26T13:45+0000

2022-04-26T14:00+0000

اليابان

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060005967_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6a54b9e626bbc6905e5a474fa0bc4919.jpg

ووفقا لوكالة كيودو اليابانية، فقد كشف مجلس الوزراء الياباني عن حزمة إغاثة بقيمة 6.2 تريليون ين (نحو 48 مليار دولار) في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر والشركات الصغيرة.وعزا المجلس ارتفاع التضخم إلى استمرار الأزمة في أوكرانيا في التأثير على التجارة والاقتصاد العالمي.وتأتي الحزمة التي خصصها مجلس الوزراء الياباني على خلفية ارتفاع تكاليف الوقود وأسعار المواد الغذائية، التي ألقي باللوم فيها على الأزمة الأوكرانية، حيث وصل تضخم المستهلكين في أبريل/نيسان إلى مستوى قياسي في سبع سنوات بلغ 2%.وفي غضون ذلك، كان الين الياباني ينخفض ​​بسرعة خلال الأسابيع الماضية، ووصل إلى أدنى مستوى له في 20 عامًا مؤخرًا، مما أدى إلى زيادة تكلفة الواردات مع الضغط على الإنفاق الاستهلاكي.وستستند إجراءات الإغاثة على أربع ركائز، وهي الحد من أسعار النفط، وتأمين إمدادات غذائية مستقرة، وتقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومساعدة الأسر المتعثرة، وفقًا للتقرير.وقالت "كيودو" إن بعض الإجراءات الملموسة ستشمل مدفوعات نقدية بقيمة 50 ألف ين (400 دولار) لكل طفل للأسر ذات الدخل المنخفض، وزيادة الدعم لتجار النفط بالجملة لخفض أسعار التجزئة للبنزين، ودعم مزارع الماشية.علاوة على ذلك، في ضوء الميزانية القياسية التي اعتمدتها اليابان في عام 2022 وفي ضوء كوفيد 19، والأزمة الأوكرانية، فإن قضية استعادة الصحة المالية للبلاد ستدفع إلى الوراء.

https://arabic.sputniknews.com/20220419/اليابان-تعتزم-تزويد-أوكرانيا-بطائرات-بدون-طيار-ومعدات-حماية-كيميائية-1061352461.html

اليابان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اليابان, أخبار أوكرانيا