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الأمم المتحدة تدعو إلى إحراز تقدم حقيقي في عملية السلام لوقف العنف في فلسطين

الأمم المتحدة تدعو إلى إحراز تقدم حقيقي في عملية السلام لوقف العنف في فلسطين

دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أمس الاثنين، إلى إحراز تقدم حقيقي في عملية السلام لوقف العنف في فلسطين. 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T02:46+0000

2022-04-26T02:46+0000

2022-04-26T02:46+0000

أخبار فلسطين اليوم

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وقال لمجلس الأمن الدولي في مؤتمر صحفي، إن "أحداث العنف والتوترات المتصاعدة في الشهر الماضي أكدت مجددا أن الجهود المبذولة لإدارة الصراع ليست بديلا عن إحراز تقدم حقيقي نحو تسويته. يجب أن نعمل على الفور لخفض التوترات والحفاظ على الهدوء، وبالتوازي مع ذلك، ثمة حاجة إلى جهود جماعية لمعالجة دوافع الصراع".وقال إن الحد من العنف ووقف النشاط الاستيطاني، مع تعزيز الاستقرار المالي للسلطة الفلسطينية وتقوية المؤسسات الفلسطينية، أمر بالغ الأهمية.وقال "يجب ألا نغفل عن حتمية إنهاء الاحتلال والتقدم نحو واقع الدولتين. يبقى الهدف النهائي واضحا: دولتان، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".وشدد، "تظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الإسرائيليين والفلسطينيين للتحرك نحو هذا المصير، حتى في الوقت الذي يعالجون فيه الشواغل والحاجات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية الملحة. وسنواصل العمل مع الطرفين ومع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق ذلك".

https://arabic.sputniknews.com/20220425/إصابة-3-فلسطينيين-إحداها-خطيرة-بعد-اقتحام-قوة-إسرائيلية-لمخيم-عقبة-جبر-بالضفة-الغربية-1061614376.html

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أخبار فلسطين اليوم