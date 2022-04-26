https://arabic.sputniknews.com/20220426/الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-إحراز-تقدم-حقيقي-في-عملية-السلام-لوقف-العنف-في-فلسطين-1061615176.html
الأمم المتحدة تدعو إلى إحراز تقدم حقيقي في عملية السلام لوقف العنف في فلسطين
الأمم المتحدة تدعو إلى إحراز تقدم حقيقي في عملية السلام لوقف العنف في فلسطين
دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أمس الاثنين، إلى إحراز تقدم حقيقي في عملية السلام لوقف العنف في فلسطين. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T02:46+0000
2022-04-26T02:46+0000
2022-04-26T02:46+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وقال لمجلس الأمن الدولي في مؤتمر صحفي، إن "أحداث العنف والتوترات المتصاعدة في الشهر الماضي أكدت مجددا أن الجهود المبذولة لإدارة الصراع ليست بديلا عن إحراز تقدم حقيقي نحو تسويته. يجب أن نعمل على الفور لخفض التوترات والحفاظ على الهدوء، وبالتوازي مع ذلك، ثمة حاجة إلى جهود جماعية لمعالجة دوافع الصراع".وقال إن الحد من العنف ووقف النشاط الاستيطاني، مع تعزيز الاستقرار المالي للسلطة الفلسطينية وتقوية المؤسسات الفلسطينية، أمر بالغ الأهمية.وقال "يجب ألا نغفل عن حتمية إنهاء الاحتلال والتقدم نحو واقع الدولتين. يبقى الهدف النهائي واضحا: دولتان، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".وشدد، "تظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الإسرائيليين والفلسطينيين للتحرك نحو هذا المصير، حتى في الوقت الذي يعالجون فيه الشواغل والحاجات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية الملحة. وسنواصل العمل مع الطرفين ومع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق ذلك".
https://arabic.sputniknews.com/20220425/إصابة-3-فلسطينيين-إحداها-خطيرة-بعد-اقتحام-قوة-إسرائيلية-لمخيم-عقبة-جبر-بالضفة-الغربية-1061614376.html
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أخبار فلسطين اليوم
الأمم المتحدة تدعو إلى إحراز تقدم حقيقي في عملية السلام لوقف العنف في فلسطين
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دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أمس الاثنين، إلى إحراز تقدم حقيقي في عملية السلام لوقف العنف في فلسطين.
وقال لمجلس الأمن الدولي في مؤتمر صحفي، إن "أحداث العنف والتوترات المتصاعدة
في الشهر الماضي أكدت مجددا أن الجهود المبذولة لإدارة الصراع ليست بديلا عن إحراز تقدم حقيقي نحو تسويته. يجب أن نعمل على الفور لخفض التوترات والحفاظ على الهدوء، وبالتوازي مع ذلك، ثمة حاجة إلى جهود جماعية لمعالجة دوافع الصراع".
وقال إن الحد من العنف ووقف النشاط الاستيطاني، مع تعزيز الاستقرار المالي للسلطة الفلسطينية وتقوية المؤسسات الفلسطينية، أمر بالغ الأهمية.
مضيفا، "يجب تنفيذ خطوات لتحسين الظروف الاقتصادية على نحو يضع الأساس للعودة إلى عملية سياسية ذات مغزى. وأضاف أن التصعيد الخطير يمكن تجنبه. ويمكن أن يفتح الهدوء المستمر المجال لمزيد من المناقشات الجادة حول المزيد من التحسينات ووجهات النظر".
وقال "يجب ألا نغفل عن حتمية إنهاء الاحتلال والتقدم نحو واقع الدولتين. يبقى الهدف النهائي واضحا: دولتان، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وشدد، "تظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الإسرائيليين والفلسطينيين للتحرك نحو هذا المصير، حتى في الوقت الذي يعالجون فيه الشواغل والحاجات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية الملحة. وسنواصل العمل مع الطرفين ومع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق ذلك".