https://arabic.sputniknews.com/20220426/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يدعو-إلى-حوار-فعلي-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1061630598.html
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى حوار فعلي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى حوار فعلي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق حوار فعلي من أجل التوصل لوقف إطلاق نار في أوكرانيا. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T11:31+0000
2022-04-26T11:31+0000
2022-04-26T11:52+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
أخبار أوكرانيا
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وقال غوتيريش، قبيل لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إن الوضع في أوكرانيا "معقد"، داعيا إلى ضرورة "تهيئة الأجواء لبدء حوار فعلي بغية الوصول لوقف إطلاق نار وإيجاد الحلول السلمية".هذا وكانت وزارة الخارجية الروسية قد كشفت، أمس الاثنين، أن لافروف، يعتزم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، بمسار العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، خلال المباحثات.كما يخطط الطرفان للتطرق إلى قضايا على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك سوريا وليبيا والتسوية في الشرق الأوسط.وأضافت الخارجية الروسية: "سيتم التركيز بشكل خاص على دعمنا الثابت لأنشطة الأمم المتحدة وأحكام ميثاقها، فضلاً عن الدور التنسيقي المركزي للمنظمة الدولية في الشؤون العالمية، بالإضافة إلى ذلك، سيبحث الحانبان إمكانيات تطوير تعاون مثمر بين روسيا والأمانة العامة للأمم المتحدة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى حوار فعلي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
11:31 GMT 26.04.2022 (تم التحديث: 11:52 GMT 26.04.2022) تابعنا عبر
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق حوار فعلي من أجل التوصل لوقف إطلاق نار في أوكرانيا.
وقال غوتيريش، قبيل لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إن الوضع في أوكرانيا "معقد"، داعيا إلى ضرورة "تهيئة الأجواء لبدء حوار فعلي بغية الوصول لوقف إطلاق نار وإيجاد الحلول السلمية".
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه سيتطرق خلال حواراته في موسكو إلى عدد من المسائل بينها أزمة الغذاء في العالم.
هذا وكانت وزارة الخارجية الروسية قد كشفت، أمس الاثنين، أن لافروف، يعتزم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، بمسار العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، خلال المباحثات.
كما يخطط الطرفان للتطرق إلى قضايا على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك سوريا وليبيا والتسوية في الشرق الأوسط.
وأضافت الخارجية الروسية: "سيتم التركيز بشكل خاص على دعمنا الثابت لأنشطة الأمم المتحدة وأحكام ميثاقها، فضلاً عن الدور التنسيقي المركزي للمنظمة الدولية في الشؤون العالمية، بالإضافة إلى ذلك، سيبحث الحانبان إمكانيات تطوير تعاون مثمر بين روسيا والأمانة العامة للأمم المتحدة".