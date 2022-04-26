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الإمارات تعلن الانتهاء من تشييد أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة

الإمارات تعلن الانتهاء من تشييد أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة

أعلن في الإمارات، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من أعمال تشييد أول محطة في الدولة لتحويل النفايات إلى طاقة. 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T09:23+0000

2022-04-26T09:23+0000

2022-04-26T09:23+0000

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وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، من المفترض أن تدخل المحطة مرحلة الاختبار والتشغيل قريبا.لفتت الوكالة إلى أن المحطة "إضافة محورية لقطاع الطاقة النظيفة في الدولة، حيث تعتبر المحطة من أوائل أعمال "شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة" المشروع المشترك بين "بيئة للطاقة" إحدى شركات مجموعة بيئة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" إحدى شركات الطاقة الرائدة عالمياً".وأوضحت الوكالة أن المحطة بعد تشغيلها ستساعد إمارة الشارقة لتكون أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط خالية من النفايات مع تحقيق قيمة عالية من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير ورفع معدل تحويل النفايات بعيداً عن المكبّات من 76% إلى 100%، كما ستساعد أيضاً في تقليل كميات النفايات الموجهة إلى المكبات وتدعم توجهات الدولة لتعزيز مزيج الطاقة النظيفة.وأضافت أنه "عندما تبلغ المحطة طاقتها التشغيلية القصوى ستسهم في تحويل ما يصل إلى 300 ألف طن سنوياً من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير بعيداً عن المكبّات، وذلك لإنتاج 30 ميغاواط من الطاقة منخفضة الكربون لتلبية احتياجات 28 ألف منزلٍ من الكهرباء في إمارة الشارقة".والمحطة الجديدة تبلغ مساحتها 80 ألف متر مربع، وأنشأتها مجموعة "كنيم" شركة المقاولات الصناعية الفرنسية، وتستوفي شروط التقنيات في الاتحاد الأوروبي والتي تتوافق مع المعايير البيئية الصارمة والمعتمدة حول العالم.

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