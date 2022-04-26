https://arabic.sputniknews.com/20220426/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-عدم-استعداده-لفرض-حزمة-سادسة-من-العقوبات-على-روسيا-1061628135.html
الاتحاد الأوروبي يعلن عدم استعداده لفرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا
الاتحاد الأوروبي يعلن عدم استعداده لفرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا
قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر، في إفادة صحفية في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي ليس مستعدا بعد للإعلان عن جولة سادسة من العقوبات ضد روسيا. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T10:36+0000
2022-04-26T10:36+0000
2022-04-26T10:36+0000
اقتصاد
روسيا
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وأضاف مامر، قائلا: "نعلن العقوبات عندما نتمكن من القيام بذلك. نعمل على هذه الحزمة منذ بعض الوقت. العمل جار. وسيصدر الإعلان في الوقت المناسب".يذكر ان الاتحاد الأوروبي كان قد فرض، في وقت سابق، خمس حزم من العقوبات آخرها في 8 أبريل/نيسان، وشملت هذه الحزمة فرض حظر على استيراد الفحم من روسيا ابتداءً من أغسطس/آب 2022، وفرض حظر على دخول السفن التي ترفع العلم الروسي إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على شركات النقل بالسيارات في روسيا وبيلاروسيا.بالإضافة "لحظر كامل على تعاملات أربعة بنوك رئيسية". بالإضافة لعقوبات على "رجال أعمال، وكبار المسؤولين في الكرملين، وأنصار المعلومات المضللة، فضلا عن أفراد عائلات الأشخاص الخاضعين للعقوبات".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا
الاتحاد الأوروبي يعلن عدم استعداده لفرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا
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قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر، في إفادة صحفية في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي ليس مستعدا بعد للإعلان عن جولة سادسة من العقوبات ضد روسيا.
وأضاف مامر، قائلا: "نعلن العقوبات عندما نتمكن من القيام بذلك. نعمل على هذه الحزمة منذ بعض الوقت. العمل جار. وسيصدر الإعلان في الوقت المناسب".
يذكر ان الاتحاد الأوروبي كان قد فرض، في وقت سابق، خمس حزم من العقوبات آخرها في 8 أبريل/نيسان، وشملت هذه الحزمة
فرض حظر على استيراد الفحم من روسيا ابتداءً من أغسطس/آب 2022، وفرض حظر على دخول السفن التي ترفع العلم الروسي إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على شركات النقل بالسيارات في روسيا وبيلاروسيا.
بالإضافة "لحظر كامل على تعاملات أربعة بنوك رئيسية". بالإضافة لعقوبات على "رجال أعمال، وكبار المسؤولين في الكرملين، وأنصار المعلومات المضللة، فضلا عن أفراد عائلات الأشخاص
الخاضعين للعقوبات".