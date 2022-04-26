عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220426/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-عدم-استعداده-لفرض-حزمة-سادسة-من-العقوبات-على-روسيا-1061628135.html
الاتحاد الأوروبي يعلن عدم استعداده لفرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا
الاتحاد الأوروبي يعلن عدم استعداده لفرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا
قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر، في إفادة صحفية في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي ليس مستعدا بعد للإعلان عن جولة سادسة من العقوبات ضد روسيا. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T10:36+0000
2022-04-26T10:36+0000
اقتصاد
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104380/34/1043803457_0:1043:2048:2195_1920x0_80_0_0_d872ee78d146ee509e471011de7f926a.jpg
وأضاف مامر، قائلا: "نعلن العقوبات عندما نتمكن من القيام بذلك. نعمل على هذه الحزمة منذ بعض الوقت. العمل جار. وسيصدر الإعلان في الوقت المناسب".يذكر ان الاتحاد الأوروبي كان قد فرض، في وقت سابق، خمس حزم من العقوبات آخرها في 8 أبريل/نيسان، وشملت هذه الحزمة فرض حظر على استيراد الفحم من روسيا ابتداءً من أغسطس/آب 2022، وفرض حظر على دخول السفن التي ترفع العلم الروسي إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على شركات النقل بالسيارات في روسيا وبيلاروسيا.بالإضافة "لحظر كامل على تعاملات أربعة بنوك رئيسية". بالإضافة لعقوبات على "رجال أعمال، وكبار المسؤولين في الكرملين، وأنصار المعلومات المضللة، فضلا عن أفراد عائلات الأشخاص الخاضعين للعقوبات".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104380/34/1043803457_0:851:2048:2387_1920x0_80_0_0_abe06301efb40607eeeecd210399e716.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, روسيا

الاتحاد الأوروبي يعلن عدم استعداده لفرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا

10:36 GMT 26.04.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND الاتحاد الأوروبي، 2017
 الاتحاد الأوروبي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND
تابعنا عبرTelegram
قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر، في إفادة صحفية في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي ليس مستعدا بعد للإعلان عن جولة سادسة من العقوبات ضد روسيا.
وأضاف مامر، قائلا: "نعلن العقوبات عندما نتمكن من القيام بذلك. نعمل على هذه الحزمة منذ بعض الوقت. العمل جار. وسيصدر الإعلان في الوقت المناسب".
يذكر ان الاتحاد الأوروبي كان قد فرض، في وقت سابق، خمس حزم من العقوبات آخرها في 8 أبريل/نيسان، وشملت هذه الحزمة فرض حظر على استيراد الفحم من روسيا ابتداءً من أغسطس/آب 2022، وفرض حظر على دخول السفن التي ترفع العلم الروسي إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على شركات النقل بالسيارات في روسيا وبيلاروسيا.
بالإضافة "لحظر كامل على تعاملات أربعة بنوك رئيسية". بالإضافة لعقوبات على "رجال أعمال، وكبار المسؤولين في الكرملين، وأنصار المعلومات المضللة، فضلا عن أفراد عائلات الأشخاص الخاضعين للعقوبات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 62 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала