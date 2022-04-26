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https://arabic.sputniknews.com/20220426/البنك-الدولي-أسعار-الغاز-الطبيعي-في-أوروبا-قد-ترتفع-مرتين--1061638390.html
البنك الدولي: أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قد ترتفع مرتين
البنك الدولي: أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قد ترتفع مرتين
قال البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مرتين. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T14:04+0000
2022-04-26T14:04+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وتابع البنك الدولي، أن أسعار الفحم قد ترتفع بنسبة 80 %.ومنذ أيام، أثارت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الكثير من الشكوك حول مدى تأثير الحظر الأوروبي على واردات الطاقة الروسية على الاقتصاد الروسي، بعد تصريحاتها الأخيرة.وقالت يلين، إنه من "الضروري أن ينهي الاتحاد الأوروبي اعتماده على واردات النفط والغاز الطبيعي والفحم الروسي - وهي إمدادات طاقة مهمة لأوروبا وتدفق ثابت من الإيرادات الأجنبية لموسكو".لكن يلين، بيّنت أن الحظر الشامل على واردات الطاقة الروسية قد "لا يفعل الكثير لعرقلة الاقتصاد الروسي بينما يشلّ أوروبا بزيادات مذهلة في الأسعار"، بحسب التقرير المنشور في صحيفة "the hill" تحت عنوان (يلين: الحظر الأوروبي على الطاقة الروسية قد يضر أكثر مما ينفع).
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أخبار الاتحاد الأوروبي

البنك الدولي: أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قد ترتفع مرتين

14:04 GMT 26.04.2022
© Sputnik . Sergey Guneev / الذهاب إلى بنك الصورناقلة نفط روسية "غراند أنيفا" لنقل الغاز الطبيعي المسال
ناقلة نفط روسية غراند أنيفا لنقل الغاز الطبيعي المسال - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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قال البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مرتين.
وتابع البنك الدولي، أن أسعار الفحم قد ترتفع بنسبة 80 %.
ومنذ أيام، أثارت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الكثير من الشكوك حول مدى تأثير الحظر الأوروبي على واردات الطاقة الروسية على الاقتصاد الروسي، بعد تصريحاتها الأخيرة.
وقالت يلين، إنه من "الضروري أن ينهي الاتحاد الأوروبي اعتماده على واردات النفط والغاز الطبيعي والفحم الروسي - وهي إمدادات طاقة مهمة لأوروبا وتدفق ثابت من الإيرادات الأجنبية لموسكو".
لكن يلين، بيّنت أن الحظر الشامل على واردات الطاقة الروسية قد "لا يفعل الكثير لعرقلة الاقتصاد الروسي بينما يشلّ أوروبا بزيادات مذهلة في الأسعار"، بحسب التقرير المنشور في صحيفة "the hill" تحت عنوان (يلين: الحظر الأوروبي على الطاقة الروسية قد يضر أكثر مما ينفع).
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