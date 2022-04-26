https://arabic.sputniknews.com/20220426/التبادل-التجاري-بين-روسيا-والصين-يحقق-تقدما-ويتجه-نحو-200-مليار-دولار-قبل-2024-1061636878.html
التبادل التجاري بين روسيا والصين يحقق تقدما ويتجه نحو 200 مليار دولار قبل 2024
التبادل التجاري بين روسيا والصين يحقق تقدما ويتجه نحو 200 مليار دولار قبل 2024
صرح نائب وزير الخارجية الروسية، إيغور مورغولوف، بأنه في ظل الظروف الجديدة، يمكن تحقيق زيادة في حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين ليصل إلى 200 مليار دولار... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T13:33+0000
2022-04-26T13:33+0000
2022-04-26T13:33+0000
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الصين
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موسكو- سبوتنيك. وقال مورغولوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إنه "في الربع الأول من العام الجاري تم أيضا تسجيل زيادة نسبتها 30 في المائة تقريبًا؛ يجري تنفيذ البرامج والمشاريع المعتمدة في قطاعات الاستثمار والصناعة والنقل بصورة منهجية؛ ويستمر تعزيز التحالف الروسي الصيني في مجال الطاقة؛ كذلك حدد رئيسا الدولتين مهمة زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024، لكنني أعتقد أنه في ظل الظروف الجديدة، سيتم تحقيق هذا الهدف قبل الموعد المقرر بكثير".وأوضح نائب وزير الخارجية الروسية، أن حجم التجارة الثنائية، ازداد العام الماضي، بمقدار أكثر من الثلث ووصل إلى مستوى تاريخي بقيمة 140 مليار دولار أمريكي.وكانت وزارة الخارجية الصينية، أكدت أن بكين لا تستبعد إمكانية التحوّل إلى عملة "الروبل" أو "اليوان" في سياق تجارة الطاقة مع روسيا، مشيرةً إلى أنّ الشركات الصينية تعتزم استخدام عملاتها بنشاط أكبر في التجارة مع روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/تقرير-صيني-يبين-سبب-فشل-أمريكا-في-عزل-روسيا-دوليا-1061584800.html
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روسيا, الصين
التبادل التجاري بين روسيا والصين يحقق تقدما ويتجه نحو 200 مليار دولار قبل 2024
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صرح نائب وزير الخارجية الروسية، إيغور مورغولوف، بأنه في ظل الظروف الجديدة، يمكن تحقيق زيادة في حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين ليصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024.
موسكو- سبوتنيك. وقال مورغولوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إنه "في الربع الأول من العام الجاري تم أيضا تسجيل زيادة نسبتها 30 في المائة تقريبًا؛ يجري تنفيذ البرامج والمشاريع المعتمدة في قطاعات الاستثمار
والصناعة والنقل بصورة منهجية؛ ويستمر تعزيز التحالف الروسي الصيني في مجال الطاقة؛ كذلك حدد رئيسا الدولتين مهمة زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024، لكنني أعتقد أنه في ظل الظروف الجديدة، سيتم تحقيق هذا الهدف قبل الموعد المقرر بكثير".
وأوضح نائب وزير الخارجية الروسية، أن حجم التجارة الثنائية
، ازداد العام الماضي، بمقدار أكثر من الثلث ووصل إلى مستوى تاريخي بقيمة 140 مليار دولار أمريكي.
وكانت وزارة الخارجية الصينية، أكدت أن بكين لا تستبعد إمكانية التحوّل إلى عملة "الروبل" أو "اليوان" في سياق تجارة الطاقة مع روسيا، مشيرةً إلى أنّ الشركات الصينية تعتزم استخدام عملاتها بنشاط أكبر في التجارة مع روسيا.