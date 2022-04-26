https://arabic.sputniknews.com/20220426/الجزائر-الإرهابي-الوندري-إبراهيم-يسلم-نفسه-للسلطات-1061635790.html
الجزائر... الإرهابي "الوندري إبراهيم" يسلم نفسه للسلطات
الجزائر... الإرهابي "الوندري إبراهيم" يسلم نفسه للسلطات
سلم الإرهابي الوندري إبراهيم، نفسه، اليوم الثلاثاء، إلى السلطات الجزائرية. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T13:12+0000
2022-04-26T13:12+0000
2022-04-26T13:12+0000
الجزائر
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وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، كان الإرهابي الوندري ينشط ضمن جماعات إرهابية في منطقة الساحل. وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني الجزائري، كان بحوزة الوندري إبراهيم، أسلحة وذخيرة وجهاز اتصال لاسلكي.
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر
الجزائر... الإرهابي "الوندري إبراهيم" يسلم نفسه للسلطات
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سلم الإرهابي الوندري إبراهيم، نفسه، اليوم الثلاثاء، إلى السلطات الجزائرية.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية
، كان الإرهابي الوندري ينشط ضمن جماعات إرهابية في منطقة الساحل.
وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني الجزائري، كان بحوزة الوندري إبراهيم، أسلحة وذخيرة وجهاز اتصال لاسلكي.