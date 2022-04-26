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https://arabic.sputniknews.com/20220426/الجزائر-الإرهابي-الوندري-إبراهيم-يسلم-نفسه-للسلطات-1061635790.html
الجزائر... الإرهابي "الوندري إبراهيم" يسلم نفسه للسلطات
الجزائر... الإرهابي "الوندري إبراهيم" يسلم نفسه للسلطات
سلم الإرهابي الوندري إبراهيم، نفسه، اليوم الثلاثاء، إلى السلطات الجزائرية. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T13:12+0000
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الجزائر
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وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، كان الإرهابي الوندري ينشط ضمن جماعات إرهابية في منطقة الساحل. وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني الجزائري، كان بحوزة الوندري إبراهيم، أسلحة وذخيرة وجهاز اتصال لاسلكي.
الجزائر
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الجزائر

الجزائر... الإرهابي "الوندري إبراهيم" يسلم نفسه للسلطات

13:12 GMT 26.04.2022
© Sputnik . Twitter/alqabasالجيش الجزائري
الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Sputnik . Twitter/alqabas
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سلم الإرهابي الوندري إبراهيم، نفسه، اليوم الثلاثاء، إلى السلطات الجزائرية.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، كان الإرهابي الوندري ينشط ضمن جماعات إرهابية في منطقة الساحل.
وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني الجزائري، كان بحوزة الوندري إبراهيم، أسلحة وذخيرة وجهاز اتصال لاسلكي.
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Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 62 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:26 GMT
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