https://arabic.sputniknews.com/20220426/الجيش-الإسرائيلي-حماس-حاولت-تنفيذ-عمليات-تسلل-وأسر-جنود-1061640579.html

الجيش الإسرائيلي: "حماس" حاولت تنفيذ عمليات تسلل وأسر جنود

الجيش الإسرائيلي: "حماس" حاولت تنفيذ عمليات تسلل وأسر جنود

كشف الجيش الإسرائيلي النقاب، اليوم الثلاثاء، عن محاولة حركة "حماس" خطف جنود إسرائيليين أثناء العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة باسم "سيف القدس". 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T15:02+0000

2022-04-26T15:02+0000

2022-04-26T15:03+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1058123390_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4b35030e284267f3cbbe144fe6543425.jpg

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس خططت لأسر جنود إسرائيليين أثناء العملية الإسرائيلية الأخيرة على غزة، والمعروفة إسرائيليا باسم "حارس الأسوار"، وفلسطينيا باسم "سيف القدس، وهي العملية التي جرت في شهر مايو/أيار العام الماضي عبر أنفاق هجومية.وأكد الموقع العبري أنه في الحادي عشر من شهر مايو 2021 هاجم سلاح الجو الإسرائيلي نفقا لحركة حماس يزيد عمقه عن 20 مترا، قتل من بداخله، وكانوا 18 عنصرا من حماس، وذلك قبل تخطيطهم الخروج من النفق واختراق السياج الفاصل بين قطاع غزة والداخل الإسرائيلي.وأشار الموقع إلى أنه قبل هذا الهجوم وصلت معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود هذه المجموعة داخل نفق على هذا العمق، وهو ما حدا بالمقاتلات الإسرائيلية إلى مهاجمة النفق على من فيه من عناصر حركة حماس.ولفت إلى أن حماس قامت بعملية هندسية في موقع النفق المدمر لاستخراج من فيه، بعد أكثر من أسبوع على هذا الهجوم الإسرائيلي.ويذكر أن عملية "سيف القدس" بدأت في 11 مايو 2021 وانتهت في 21 من الشهر نفسه، أي استمرت 11 يوما كاملة، وتوقف عبر وساطة مصرية، قتل خلالها أكثر من 200 فلسطيني، كما قتل أكثر من 13 إسرائيليا.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, العالم العربي