https://arabic.sputniknews.com/20220426/الجيش-الإسرائيلي-يهدد-لبنان-مجددا-ويكتشف-مئة-قنبلة-يدوية-على-الحدود-1061623552.html
الجيش الإسرائيلي يهدد لبنان مجددا ويكتشف مئة قنبلة يدوية على الحدود
الجيش الإسرائيلي يهدد لبنان مجددا ويكتشف مئة قنبلة يدوية على الحدود
هدد الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لبنان، مشيراً إلى أن "إسرائيل ستعمل ضد أي محاولة لخرق سيادتها أو عملية تهريب على الحدود مع لبنان". 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T09:10+0000
2022-04-26T09:10+0000
2022-04-26T09:26+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على تويتر، إن "استطلاعات الجيش رصدت مساء أمس مشتبها فيهم يقتربون من السياج الأمني من جهة لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية وقامت باستدعاء قوات الأمن للمكان لتكتشف قطعتين من السلاح ونحو مئة قنبلة يدوية".وحمل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمس الاثنين، الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق صاروخين باتجاه إسرائيل، ما استدعى ردا بقصف منطقة الساحل جنوبي مدينة صور.ونقلت وسائل إعلامية إسرائيلية عن غانتس، قوله: "دولة إسرائيل تطالب الحكومة اللبنانية بتحمل المسؤولية عما يحدث على أراضيها"، مهددا بأنه "إذا استمر الإرهاب والعنف، سنعرف كيفية استخدام القوة اللازمة ضد الأهداف الصحيحة".وشن الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، قصفا مدفعيا على مناطق في جنوب لبنان ردا على إطلاق قذيفة صاروخية ليلة الأحد، وقال الجيش الإسرائيلي إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت النار على أهداف في لبنان بعد سقوط قذيفة صاروخية على الأراضي الإسرائيلية.من جانبه، أصدر الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني، في وقت سابق، بيانا حول "العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان".وقال الإعلام الحربي، في بيان له، إن "العدو الإسرائيلي، أقدم عند حوالي الساعة 1:55 من فجر اليوم الاثنين، على إطلاق عدد من القذائف المدفعية من مربض "خربة ماعر" خلف موقع بركة ريشة المعادي قبالة بلدة الضهيرة باتجاه عدد من المناطق في جنوب لبنان".وأوضح أن "6 قذائف سقطت بين بلدتي علما الشعب وطير حرفا، فيما سقطت 10 قذائف في منطقة "أم الرب" جنوب بلدة الضهيرة، وكذلك استهدفت مدفعية العدو بـ8 قذائف منطقة جبل باسيل غرب بلدة رامية".وأشار إلى أن "القصف المدفعي ترافق مع إطلاق العدو 20 قنبلة مضيئة في أجواء بلدات شيحين، مروحين وزبقين، أسفرت عن اشتعال حريق بمنطقة حرجية في خراج بلدة شيحين، في حين تجدد القصف المعادي عند الساعة 3:30، حيث سقطت 9 قذائف في المنطقة الواقعة بين حامول وبلدة طيرحرفا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
الجيش الإسرائيلي يهدد لبنان مجددا ويكتشف مئة قنبلة يدوية على الحدود
09:10 GMT 26.04.2022 (تم التحديث: 09:26 GMT 26.04.2022) تابعنا عبر
هدد الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لبنان، مشيراً إلى أن "إسرائيل ستعمل ضد أي محاولة لخرق سيادتها أو عملية تهريب على الحدود مع لبنان".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على تويتر، إن "استطلاعات الجيش رصدت مساء أمس مشتبها فيهم يقتربون من السياج الأمني من جهة لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية وقامت باستدعاء قوات الأمن للمكان لتكتشف قطعتين من السلاح ونحو مئة قنبلة يدوية".
وحمل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمس الاثنين، الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق صاروخين باتجاه إسرائيل،
ما استدعى ردا بقصف منطقة الساحل جنوبي مدينة صور.
ونقلت وسائل إعلامية إسرائيلية عن غانتس، قوله: "دولة إسرائيل تطالب الحكومة اللبنانية بتحمل المسؤولية عما يحدث على أراضيها"، مهددا بأنه "إذا استمر الإرهاب والعنف، سنعرف كيفية استخدام القوة اللازمة ضد الأهداف الصحيحة".
وشن الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، قصفا مدفعيا على مناطق في جنوب لبنان
ردا على إطلاق قذيفة صاروخية ليلة الأحد، وقال الجيش الإسرائيلي إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت النار على أهداف في لبنان بعد سقوط قذيفة صاروخية على الأراضي الإسرائيلية.
من جانبه، أصدر الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني، في وقت سابق، بيانا حول "العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان".
وقال الإعلام الحربي، في بيان له، إن "العدو الإسرائيلي، أقدم عند حوالي الساعة 1:55 من فجر اليوم الاثنين، على إطلاق عدد من القذائف المدفعية من مربض "خربة ماعر" خلف موقع بركة ريشة المعادي قبالة بلدة الضهيرة باتجاه عدد من المناطق في جنوب لبنان".
وأوضح أن "6 قذائف سقطت بين بلدتي علما الشعب وطير حرفا
، فيما سقطت 10 قذائف في منطقة "أم الرب" جنوب بلدة الضهيرة، وكذلك استهدفت مدفعية العدو بـ8 قذائف منطقة جبل باسيل غرب بلدة رامية".
وأشار إلى أن "القصف المدفعي ترافق مع إطلاق العدو 20 قنبلة مضيئة في أجواء بلدات شيحين، مروحين وزبقين، أسفرت عن اشتعال حريق بمنطقة حرجية في خراج بلدة شيحين، في حين تجدد القصف المعادي عند الساعة 3:30، حيث سقطت 9 قذائف في المنطقة الواقعة بين حامول وبلدة طيرحرفا".