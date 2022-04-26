https://arabic.sputniknews.com/20220426/الخارجية-الروسية-موسكو-تطرد-ثلاثة-دبلوماسيين-من-السفارة-السويدية-1061629979.html
الخارجية الروسية: موسكو تطرد ثلاثة دبلوماسيين من السفارة السويدية
الخارجية الروسية: موسكو تطرد ثلاثة دبلوماسيين من السفارة السويدية
أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن طردها لثلاثة دبلوماسيين سويديين. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T11:20+0000
2022-04-26T11:20+0000
2022-04-26T12:00+0000
سلاح روسيا
روسيا
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وحسب وكالة "سبوتنيك"، تم استدعاء السفيرة السويدية، مالينا مارد، إلى وزارة الخارجية الروسية بسبب ما وصفته موسكو بالأعمال العدائية من السلطات السويدية تجاه الدبلوماسيين الروس. وكانت السويد قد طردت 3 موظفين دبلوماسيين في السفارة الروسية في ستوكهولم، بداية أبريل/ نيسان. وقالت الوزارة: "تم تسليم مالينا مارد احتجاجا شديد اللهجة على الإجراءات غير الودية من قبل السلطات السويدية ضد ثلاثة موظفين دبلوماسيين في السفارة الروسية في ستوكهولم، والذين تم طردهم من البلاد دون مبرر، وردا على ذلك تم إخطارها بأن الجانب الروسي قرر إعلان ثلاثة دبلوماسيين في السفارة السويدية في روسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم".
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سلاح روسيا, روسيا
الخارجية الروسية: موسكو تطرد ثلاثة دبلوماسيين من السفارة السويدية
11:20 GMT 26.04.2022 (تم التحديث: 12:00 GMT 26.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن طردها لثلاثة دبلوماسيين سويديين.
وحسب وكالة "سبوتنيك"، تم استدعاء السفيرة السويدية، مالينا مارد، إلى وزارة الخارجية الروسية بسبب ما وصفته موسكو بالأعمال العدائية من السلطات السويدية تجاه الدبلوماسيين الروس
.
وكانت السويد قد طردت 3 موظفين دبلوماسيين في السفارة الروسية في ستوكهولم، بداية أبريل/ نيسان.
وقالت الوزارة: "تم تسليم مالينا مارد احتجاجا شديد اللهجة على الإجراءات غير الودية من قبل السلطات السويدية ضد ثلاثة موظفين دبلوماسيين في السفارة الروسية في ستوكهولم، والذين تم طردهم من البلاد دون مبرر، وردا على ذلك تم إخطارها بأن الجانب الروسي قرر إعلان ثلاثة دبلوماسيين في السفارة السويدية في روسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم".