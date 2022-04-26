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https://arabic.sputniknews.com/20220426/الخارجية-السعودية-تكشف-تفاصيل-لقاء-السفير-اللبناني-مع-وكيلها-للشؤون-السياسية-1061619860.html
الخارجية السعودية تكشف تفاصيل لقاء السفير اللبناني مع وكيلها للشؤون السياسية
الخارجية السعودية تكشف تفاصيل لقاء السفير اللبناني مع وكيلها للشؤون السياسية
كشفت وزارة الخارجية السعودية تفاصيل لقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية، السفير سعود الساطي، والسفير اللبناني لدى الرياض، فوزي كبارة. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T08:03+0000
2022-04-26T08:03+0000
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وقالت الخارجية السعودية، عبر حسابها على "تويتر"، إن "سعود الساطي استقبل فوزي كبارة، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات ذات الاهتمام المشترك".وعاد السفير اللبناني إلى المملكة، بعد أزمة دبلوماسية كبيرة شهدتها العلاقات اللبنانية وبعض الدول الخليجية، جراء تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، عن حرب اليمن.وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت السعودية عن عودة سفيرها لدى بيروت، وليد البخاري، إلى لبنان، بعد أن سحبته إثر "خلافات على ملفات عدة مع الحكومة اللبنانية"، بعد تصريحات قرداحي.
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أخبار السعودية اليوم, أخبار لبنان

الخارجية السعودية تكشف تفاصيل لقاء السفير اللبناني مع وكيلها للشؤون السياسية

08:03 GMT 26.04.2022
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جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova
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كشفت وزارة الخارجية السعودية تفاصيل لقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية، السفير سعود الساطي، والسفير اللبناني لدى الرياض، فوزي كبارة.
وقالت الخارجية السعودية، عبر حسابها على "تويتر"، إن "سعود الساطي استقبل فوزي كبارة، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات ذات الاهتمام المشترك".
وعاد السفير اللبناني إلى المملكة، بعد أزمة دبلوماسية كبيرة شهدتها العلاقات اللبنانية وبعض الدول الخليجية، جراء تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، عن حرب اليمن.
وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت السعودية عن عودة سفيرها لدى بيروت، وليد البخاري، إلى لبنان، بعد أن سحبته إثر "خلافات على ملفات عدة مع الحكومة اللبنانية"، بعد تصريحات قرداحي.
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