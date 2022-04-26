https://arabic.sputniknews.com/20220426/الدفاع-الروسية-القوات-المسلحة-جاهزة-للرد-بأسلحة-عالية-الدقة-على-مراكز-صنع-القرار-في-كييف-1061639375.html
الدفاع الروسية: القوات المسلحة جاهزة للرد بأسلحة عالية الدقة على مراكز صنع القرار في كييف
الدفاع الروسية: القوات المسلحة جاهزة للرد بأسلحة عالية الدقة على مراكز صنع القرار في كييف
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الروسية "جاهزة على مدار الساعة" للرد بأسلحة عالية الدقة باستهداف "مراكز صنع القرار في كييف". 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T14:21+0000
2022-04-26T14:21+0000
2022-04-26T14:23+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وأضافت في بيان لها: "وزارة الدفاع الروسية تولي اهتماما لبيان وزير الدفاع البريطاني هيبي بشأن هجمات كييف على أهداف في روسيا باستخدام سلاح بريطاني".وزارة الدفاع الروسية: "دعم لندن المباشر لكييف من أجل الهجوم على أهداف في إقاليم روسيا سيقود فورًا إلى رد مناسب".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية: القوات المسلحة جاهزة للرد بأسلحة عالية الدقة على مراكز صنع القرار في كييف
14:21 GMT 26.04.2022 (تم التحديث: 14:23 GMT 26.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الروسية "جاهزة على مدار الساعة" للرد بأسلحة عالية الدقة باستهداف "مراكز صنع القرار في كييف".
وأضافت في بيان لها: "وزارة الدفاع الروسية تولي اهتماما لبيان وزير الدفاع البريطاني هيبي بشأن هجمات كييف على أهداف في روسيا باستخدام سلاح بريطاني".
وزارة الدفاع الروسية: "دعم لندن المباشر لكييف من أجل الهجوم على أهداف في إقاليم روسيا سيقود فورًا إلى رد مناسب".