https://arabic.sputniknews.com/20220426/الدفاع-الروسية-تحذر-من-نشر-مواد-دامية-مزيفة-عن-فظائع-روسية-مزعومة-من-قبل-سلطات-كييف-1061647736.html
الدفاع الروسية تحذر من نشر مواد دامية مزيفة عن فظائع روسية مزعومة من قبل سلطات كييف
الدفاع الروسية تحذر من نشر مواد دامية مزيفة عن فظائع روسية مزعومة من قبل سلطات كييف
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن توزع سلطات كييف مواد دامية مزيفة عن فظائع... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T19:49+0000
2022-04-26T19:49+0000
2022-04-26T19:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسوف في إحاطة إعلامية: "في مدينة نيكولاييف، أعد مقاتلو الدفاع الإقليمي (التابعون لأوكرانيا) استفزازا جديدا بالعديد من الضحايا. تحقيقا لهذه الغاية، في منطقة كورابيلني الصغيرة بالقرب من مؤسسة نيكولاييف لإصلاح الطائرات على طول شارع زنامينسكايا، قام النازيون الجدد بتركيب أجهزة متفجرة يتم التحكم فيها عن طريق (ترددات) الراديو مع عناصر ضاربة، والتي يخططون لتفعيلها في تجمع حاشد للمدنيين وإلقاء اللوم على العسكريين الروس عن ذلك".وأشار ميزينتسيف، إلى أن وزارة الدفاع تحذر الغرب مقدما من أنه "من المقرر نشر هذه المواد المزيفة وغيرها من المزيفات الدموية المماثلة من قبل سلطات كييف بشأن (الفظائع الروسية) المزعومة على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام الغربية في المستقبل القريب".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول بإقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد؛ مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضرورة إحكام الطوق على منطقة "أزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/لافروف-من-المبكر-الحديث-عن-وسطاء-في-مفاوضات-مع-كييف-1061633250.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تحذر من نشر مواد دامية مزيفة عن فظائع روسية مزعومة من قبل سلطات كييف
19:49 GMT 26.04.2022 (تم التحديث: 19:50 GMT 26.04.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن توزع سلطات كييف مواد دامية مزيفة عن فظائع روسية مزعومة على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام الغربية قريبا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسوف في إحاطة إعلامية: "في مدينة نيكولاييف، أعد مقاتلو الدفاع الإقليمي (التابعون لأوكرانيا) استفزازا جديدا بالعديد من الضحايا. تحقيقا لهذه الغاية، في منطقة كورابيلني الصغيرة بالقرب من مؤسسة نيكولاييف لإصلاح الطائرات على طول شارع زنامينسكايا، قام النازيون الجدد بتركيب أجهزة متفجرة يتم التحكم فيها عن طريق (ترددات) الراديو مع عناصر ضاربة، والتي يخططون لتفعيلها في تجمع حاشد للمدنيين وإلقاء اللوم على العسكريين الروس عن ذلك".
وأشار ميزينتسيف، إلى أن وزارة الدفاع
تحذر الغرب مقدما من أنه "من المقرر نشر هذه المواد المزيفة وغيرها من المزيفات الدموية المماثلة من قبل سلطات كييف بشأن (الفظائع الروسية) المزعومة على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام الغربية في المستقبل القريب".
وأضاف ميزينتسوف "إن مثل هذه الأعمال التي تقوم بها السلطات الأوكرانية تدل مرة أخرى على موقفها اللاإنساني تجاه مصير شعب أوكرانيا وتشهد على التجاهل التام لجميع قواعد الأخلاق والقانون الإنساني الدولي".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول بإقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد؛ مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".
ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضرورة إحكام الطوق على منطقة "أزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.