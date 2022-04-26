https://arabic.sputniknews.com/20220426/الدفاع-الروسية-صواريخ-جوية-عالية-الدقة-دمرت-4-منشآت-عسكرية-أوكرانية-خلال-الليل---1061619424.html
الدفاع الروسية: صواريخ جوية عالية الدقة دمرت 4 منشآت عسكرية أوكرانية خلال الليل
الدفاع الروسية: صواريخ جوية عالية الدقة دمرت 4 منشآت عسكرية أوكرانية خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ عالية الدقة استهدفت 4 منشآت عسكرية أوكرانية حلال الليلة الماضية، بما في ذلك مستودع ذخيرة في منطقة خاركوف. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T07:59+0000
2022-04-26T07:59+0000
2022-04-26T07:59+0000
روسيا
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف
أخبار أوكرانيا
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وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكو، في إحاطة صحفية "خلال الليل، أصابت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية أربع منشآت عسكرية في أوكرانيا. بما في ذلك منطقتين تجمع القوات والمعدات العسكرية للخصم، بالإضافة إلى مستودعي ذخيرة في مقاطعتي كورولكا ونوفايا دميتروفكا في منطقة خاركوف".بالإضافة إلى ذلك، أصابت الصواريخ والمدفعية الروسية 37 موقعا للقيادة و114 معقلا للقوات الأوكرانية و983 منطقة لتركز القوى العاملة والمعدات العسكرية و139 موقعا للمدفعية الأوكرانية و21 مستودعا للذخيرة.وأشار لوكاشينكو إلى أنه "منذ بدء العملية الخاصة تم تدمير: 141 طائرة و110 مروحية و583 مسيرة دون طيار و269 منظومة مضادة للطائرات و576 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و287 راجمة صواريخ و111 1 مدفعية ومرابط هاون فضلا عن 392 2 وحدة عسكرية خاصة".وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. ولم تشن روسيا أي حرب على أوكرانيا وإنما شرعت في تنفيذ العملية الخاصة لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي من العملية الخاصة هو تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، من قوات نظام العنصرية النازية.
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روسيا, المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: صواريخ جوية عالية الدقة دمرت 4 منشآت عسكرية أوكرانية خلال الليل
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ عالية الدقة استهدفت 4 منشآت عسكرية أوكرانية حلال الليلة الماضية، بما في ذلك مستودع ذخيرة في منطقة خاركوف.
وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكو، في إحاطة صحفية "خلال الليل، أصابت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية أربع منشآت عسكرية في أوكرانيا. بما في ذلك منطقتين تجمع القوات والمعدات العسكرية للخصم، بالإضافة إلى مستودعي ذخيرة في مقاطعتي كورولكا ونوفايا دميتروفكا في منطقة خاركوف".
وقال إن "نظامي صواريخ أوكرانيين من طراز إس -300 مضاد للطائرات وقاذفة صواريخ تكتيكية من طراز Tochka-U ومحطة حرب إلكترونية دمرت في منطقة السكنية بارفينكوفو".
بالإضافة إلى ذلك، أصابت الصواريخ والمدفعية الروسية 37 موقعا للقيادة و114 معقلا للقوات الأوكرانية و983 منطقة لتركز القوى العاملة والمعدات العسكرية و139 موقعا للمدفعية الأوكرانية و21 مستودعا للذخيرة.
وأشار لوكاشينكو إلى أنه "منذ بدء العملية الخاصة تم تدمير: 141 طائرة و110 مروحية و583 مسيرة دون طيار و269 منظومة مضادة للطائرات و576 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و287 راجمة صواريخ و111 1 مدفعية ومرابط هاون فضلا عن 392 2 وحدة عسكرية خاصة".
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. ولم تشن روسيا أي حرب على أوكرانيا وإنما شرعت في تنفيذ العملية الخاصة لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي من العملية الخاصة هو تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، من قوات نظام العنصرية النازية.