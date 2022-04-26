https://arabic.sputniknews.com/20220426/الرئيس-التركي-يلغي-إلزامية-ارتداء-الكمامات-في-الأماكن-المغلقة-1061639139.html
الرئيس التركي يلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة
الرئيس التركي يلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلغاء الإلزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T14:23+0000
2022-04-26T14:23+0000
2022-04-26T14:23+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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جاء إعلان الرئيس التركي في تصريحات له للصحفيين، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء الهيئة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في وزارة الصحة التركية.ونقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" أن القرار يأتي بعد 3 سنوات من تطبيق الإجراءات المتعلقة بإلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، بسبب تفشي وباء فيروسي كورونا.وأكد أردوغان أن قرار إلغاء الإلزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة يستثني المراكز الطبية ووسائل النقل لفترة مؤقتة.والشهر الماضي أعلنت الصحة التركية إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، بعد أن كانت إجبارية في إطار مكافحة فيروس كورونا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي يلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلغاء الإلزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.
جاء إعلان الرئيس التركي في تصريحات له للصحفيين، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء الهيئة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في وزارة الصحة التركية.
ونقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"
أن القرار يأتي بعد 3 سنوات من تطبيق الإجراءات المتعلقة بإلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، بسبب تفشي وباء فيروسي كورونا.
وأكد أردوغان أن قرار إلغاء الإلزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة يستثني المراكز الطبية ووسائل النقل لفترة مؤقتة.
والشهر الماضي أعلنت الصحة التركية إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، بعد أن كانت إجبارية في إطار مكافحة فيروس كورونا.