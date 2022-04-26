https://arabic.sputniknews.com/20220426/الرئيس-الصومالي-يهنىء-رئيس-مجلس-الشيوخ-بإعادة-انتخابه-1061642078.html
الرئيس الصومالي يهنىء رئيس مجلس الشيوخ بإعادة انتخابه
الرئيس الصومالي يهنىء رئيس مجلس الشيوخ بإعادة انتخابه
بعث الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو برسالة تهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي، لإعادة انتخابه مرة أخرى. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T15:49+0000
2022-04-26T15:49+0000
2022-04-26T15:49+0000
الصومال
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وحسب بيان نشره فرماجو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد على تهنئته لـ"حاشي"، ونائبه على إعادة انتخابه مرة أخرى.وقال: "أهنئ رئيس مجلس الشيوخ المعاد انتخابه معالي السناتور/ عبدي حاشي ونائبه الأول، السيناتور/ علي شعبان والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد عبد الله هرسي".ودعا الرئيس الصومالي مجلس الشيوخ وأعضاءه إلى ممارسة مهامهم والحرص عليها، قائلا: "أحث قيادة مجلس الشيوخ على أداء واجباتهم المنوطة بهم باحتراف ونزاهة بما يتماشى مع الدستور".وقال إن 3 مرشحين هم عبدي حاشي عبد الله، وصالح جامع أحمد، وعثمان أبوبكر دبي تنافسوا اليوم على منصب رئيس المجلس، لافتا إلى فوز حاشي بـ28 صوتا مقابل 24 صوتا لقرب منافسيه وهو صالح جامع، فيما حصل دبي على صوتين فقط.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصومال
الرئيس الصومالي يهنىء رئيس مجلس الشيوخ بإعادة انتخابه
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بعث الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو برسالة تهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي، لإعادة انتخابه مرة أخرى.
وحسب بيان نشره فرماجو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد على تهنئته لـ"حاشي"، ونائبه على إعادة انتخابه مرة أخرى.
وقال: "أهنئ رئيس مجلس الشيوخ المعاد انتخابه معالي السناتور/ عبدي حاشي ونائبه الأول، السيناتور/ علي شعبان والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد عبد الله هرسي".
ودعا الرئيس الصومالي مجلس الشيوخ وأعضاءه إلى ممارسة مهامهم والحرص عليها، قائلا: "أحث قيادة مجلس الشيوخ على أداء واجباتهم المنوطة بهم باحتراف ونزاهة بما يتماشى مع الدستور".
وكان رئيس مجلس الشيوخ الصومالي المؤقت محمد علي يوسف، قد أعلن اليوم الثلاثاء، نتيجة التصويت لاختيار رئيس للمجلس، مؤكدا فوز حاشي.
وقال إن 3 مرشحين هم عبدي حاشي عبد الله، وصالح جامع أحمد، وعثمان أبوبكر دبي تنافسوا اليوم على منصب رئيس المجلس، لافتا إلى فوز حاشي بـ28 صوتا مقابل 24 صوتا لقرب منافسيه وهو صالح جامع، فيما حصل دبي على صوتين فقط.