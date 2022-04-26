https://arabic.sputniknews.com/20220426/السلطات-التونسية-تضبط-عصابة-استولت-على-أكثر-من-مليون-دينار-عن-طريق-الاختراق-الإلكتروني-1061635419.html
السلطات التونسية تضبط عصابة استولت على أكثر من مليون دينار عن طريق الاختراق الإلكتروني
السلطات التونسية تضبط عصابة استولت على أكثر من مليون دينار عن طريق الاختراق الإلكتروني
أعلنت السلطات التونسية القبض على عصابة تخصصت في الاختلاس عن طريق الاختراق الإلكتروني. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T12:51+0000
2022-04-26T12:51+0000
2022-04-26T12:51+0000
أخبار تونس اليوم
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ووفقا لتصريحات نقلتها إذاعة شمس إف إم التونسية، أكد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، القبض على 3 أشخاص قاموا باحتراف عملية الاختلاس عن طريق الاختراق الإلكتروني.وقال الجباببلي: "العملية تمت على أثر مباشرة البحث في قضية عدلية تضررت فيها إحدى شركات الاتصالات بالجمهورية التونسية بعد أن تم الاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بحوالي مليون و200 ألف دينار من العملة تونسيّة، بعد استغلال المجموعة لثغرة بنظامها المعلوماتي".ولفت إلى أن من باشر عملية القبض هي الفرقة المركزيّة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.
https://arabic.sputniknews.com/20200625/تونس-جرائم-الاعتداء-على-الأطفال-ترتفع-ومنظمات-الطفولة-تدق-ناقوس-الخطر-1045816871.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
السلطات التونسية تضبط عصابة استولت على أكثر من مليون دينار عن طريق الاختراق الإلكتروني
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أعلنت السلطات التونسية القبض على عصابة تخصصت في الاختلاس عن طريق الاختراق الإلكتروني.
ووفقا لتصريحات نقلتها إذاعة شمس إف إم
التونسية، أكد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، القبض على 3 أشخاص قاموا باحتراف عملية الاختلاس عن طريق الاختراق الإلكتروني.
وقال الجباببلي: "العملية تمت على أثر مباشرة البحث في قضية عدلية
تضررت فيها إحدى شركات الاتصالات بالجمهورية التونسية بعد أن تم الاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بحوالي مليون و200 ألف دينار من العملة تونسيّة، بعد استغلال المجموعة لثغرة بنظامها المعلوماتي".
وأوضح ان عملية ضبط العصابة تمت عقب "القيام بالأعمال الفنية والتقنية"، مؤكدا أنه "تم التحفظ على الجناة، وإحالتهم على أنظار النيابة العمُوميّة بالقطب القضائي الاقتصادي يوم أمس الاثنين 25 أفريل (أبريل) 2022".
ولفت إلى أن من باشر عملية القبض هي الفرقة المركزيّة الخامسة لمكافحة
جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.