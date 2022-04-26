https://arabic.sputniknews.com/20220426/السيسي-يعلق-على-أحداث-مسلسل-الاختيار-3-1061646252.html
السيسي يعلق على أحداث مسلسل "الاختيار 3"
السيسي يعلق على أحداث مسلسل "الاختيار 3"
علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على أحداث مسلسل الدراما "الاختيار 3"، الذي يتناول وقائع اعتلاء جماعة الإخوان (المحظورة) للسلطة عقب ثورة 25... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T18:25+0000
2022-04-26T18:25+0000
2022-04-26T18:25+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار الفنانين في مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1050139862_0:0:2706:1523_1920x0_80_0_0_7a0f595f741ec510d0e3b49ed7739910.jpg
وقال السيسي خلال مشاركته في حفل "إفطار الأسرة المصرية" السنوي، إن ما عرضه المسلسل في حلقاته هو ما حدث بالفعل في الواقع خلال هذه الفترة، حسبما نقلت بوابة "الأهرام".وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية، والوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.ويقوم ببطولة الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" كل من أحمد السقا وأحمد عز وكريم عبد العزيز، إلى جانب خالد الصاوي الذي يجسد دور نائب المرشد العام للجماعة (خيرت الشاطر)، فيما يؤدي الفنان عبد العزيز مخيون دور مرشد الإخوان (محمد بديع).ومع بداية عرضه، تصدر الممثل المصري ياسر جلال، محرك البحث "غوغل"، عقب الحلقة الأولى من المسلسل "، والذي يجسد فيه شخصية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وعرض جزئي مسلسل "الاختيار" في شهر رمضان خلال العامين الماضيين، وتناول الجزء الثاني أحدث فض مسجد "رابعة العدوية" عقب ثورة 30 يونيو.فيما تناول الجزء الأول حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي قتل فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/تسجيلات-مسربة-لقادة-جماعة-الإخوان-المسلمين-في-مسلسل-الاختيار-تثير-جدلا-واسعا-في-مصر-1060942234.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1050139862_347:0:2706:1769_1920x0_80_0_0_3bc4f53d1aca0d72cf408f173c904617.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, منوعات
السيسي يعلق على أحداث مسلسل "الاختيار 3"
تابعنا عبر
علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على أحداث مسلسل الدراما "الاختيار 3"، الذي يتناول وقائع اعتلاء جماعة الإخوان (المحظورة) للسلطة عقب ثورة 25 يناير إلى حين الإطاحة بنظامها.
وقال السيسي خلال مشاركته في حفل "إفطار الأسرة المصرية" السنوي، إن ما عرضه المسلسل في حلقاته هو ما حدث بالفعل في الواقع خلال هذه الفترة، حسبما نقلت بوابة "الأهرام".
وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية، والوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
ويقوم ببطولة الجزء الثالث
من مسلسل "الاختيار" كل من أحمد السقا وأحمد عز وكريم عبد العزيز، إلى جانب خالد الصاوي الذي يجسد دور نائب المرشد العام للجماعة (خيرت الشاطر)، فيما يؤدي الفنان عبد العزيز مخيون دور مرشد الإخوان (محمد بديع).
ومع بداية عرضه، تصدر الممثل المصري ياسر جلال، محرك البحث "غوغل"، عقب الحلقة الأولى من المسلسل "، والذي يجسد فيه شخصية الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي.
وعرض جزئي مسلسل "الاختيار" في شهر رمضان خلال العامين الماضيين، وتناول الجزء الثاني أحدث فض مسجد "رابعة العدوية" عقب ثورة 30 يونيو.
فيما تناول الجزء الأول حياة أحمد صابر المنسي
- قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي قتل فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.