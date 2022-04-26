https://arabic.sputniknews.com/20220426/الصين-تحظر-تسمية-المدن-بأسماء-أجنبية-1061619605.html
الصين تحظر تسمية المدن بأسماء أجنبية
الصين تحظر تسمية المدن بأسماء أجنبية
منعت الصين إطلاق أسماء أجنبية على المراكز السكانية والمدن، بهدف تعزيز تنمية الثقافة الصينية. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T08:55+0000
2022-04-26T08:55+0000
2022-04-26T08:55+0000
الصين
العالم
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ستدخل القواعد الجديدة لتنظيم الأسماء الجغرافية حيز التنفيذ في الأول من مايو/أيار، والتي بموجبها لا يمكن تسمية المراكز السكانية الصينية على أسماء المواطنين الأجانب.في الأسبوع الماضي، وفقا لرسالة نشرت على الموقع الرسمي لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، وقّع رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ على الوثيقة. كما أشار الموقع الإلكتروني للحكومة إلى أن الأحكام الجديدة مصممة لتعزيز حماية سيادة الدولة والوحدة الوطنية، والمساعدة في تعزيز القيم الاشتراكية الأساسية، وتعزيز تنمية الثقافة الصينية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, العالم
الصين تحظر تسمية المدن بأسماء أجنبية
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منعت الصين إطلاق أسماء أجنبية على المراكز السكانية والمدن، بهدف تعزيز تنمية الثقافة الصينية.
ستدخل القواعد الجديدة لتنظيم الأسماء الجغرافية حيز التنفيذ في الأول من مايو/أيار، والتي بموجبها لا يمكن تسمية المراكز السكانية الصينية على أسماء المواطنين الأجانب.
وتنص إحدى فقرات الوثيقة، التي نشرت النسخة الصينية من Pengpai على الآتي: "لا تستخدم أسماء الأجانب أو الأماكن (الأجنبية) كأسماء أماكن".
في الأسبوع الماضي، وفقا لرسالة نشرت على الموقع الرسمي لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، وقّع رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ على الوثيقة.
كما أشار الموقع
الإلكتروني للحكومة إلى أن الأحكام الجديدة مصممة لتعزيز حماية سيادة الدولة والوحدة الوطنية، والمساعدة في تعزيز القيم الاشتراكية الأساسية، وتعزيز تنمية الثقافة الصينية.