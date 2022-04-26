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العراق يباشر بحفر 20 بئرا نفطية في حقل جنوبي البلاد
العراق يباشر بحفر 20 بئرا نفطية في حقل جنوبي البلاد
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال مشروع حفر 20 بئرًا في حقل الناصرية النفطي في محافظة ذي قار جنوبي البلاد. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T15:12+0000
2022-04-26T15:12+0000
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وقالت الوزراة في بيان: "الفرق الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية باشرت أعمال الحفر للبئر الأولى ضمن المشروع".وقال مدير عام شركة الحفر العراقية، باسم عبدالكريم، إن "المشروع يأتي ضمن العقد المبرم مع شركة نفط ذي قار، بالتعاون مع شركة "وذر فورد" العالمية لتقديم الخدمات النفطية"، مشيرا إلى أن "البدء بعمليات الحفر جرى باستخدام أجهزة حفر حديثة، وأن العمق المخطط للبئر 2200 مترًا لتكوين المشرف".وتدير شركة نفط ذي قار المملوكة للدولة إدارة الحقل، وتتباحث وزارة النفط العراقية مع شركة "شيفرون" لتطوير حقل الناصرية وحقول أخرى في محافظة ذي قار بهدف رفع الإنتاج.وسيصل إنتاج الآبار المزمع حفرها إلى حدود 60 ألف برميل يوميًا، وتشير التقديرات إلى أنه يحوي نحو 4.4 مليارات برميل من الخام، وذلك بحسب تصريحات سابقة لعبدالكريم.ويعتبر "الناصرية" أحد الحقول النفطية في محافظة ذي قار، والذي اكتشف عام 1973 وبدأ عمله التجريبي في يونيو/ حزيران 2009، بطاقة 10 آلاف برميل يوميا، وفي 2018 بلغ إنتاجه 90 ألف برميل يوميا.
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بيع النفط, العراق, حقول النفط, العالم العربي

العراق يباشر بحفر 20 بئرا نفطية في حقل جنوبي البلاد

15:12 GMT 26.04.2022
© Sputnik . Boris Babanov / الذهاب إلى بنك الصورحقل نفطي
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Sputnik . Boris Babanov
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أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال مشروع حفر 20 بئرًا في حقل الناصرية النفطي في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.
وقالت الوزراة في بيان: "الفرق الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية باشرت أعمال الحفر للبئر الأولى ضمن المشروع".
وقال مدير عام شركة الحفر العراقية، باسم عبدالكريم، إن "المشروع يأتي ضمن العقد المبرم مع شركة نفط ذي قار، بالتعاون مع شركة "وذر فورد" العالمية لتقديم الخدمات النفطية"، مشيرا إلى أن "البدء بعمليات الحفر جرى باستخدام أجهزة حفر حديثة، وأن العمق المخطط للبئر 2200 مترًا لتكوين المشرف".
وأضاف أن الشركة خصصت 4 أجهزة حديثة ذات قدرات حصانية محددة لتنفيذ هذا المشروع، خلال مدة زمنية لا تتجاوز 18 شهرا.
وتدير شركة نفط ذي قار المملوكة للدولة إدارة الحقل، وتتباحث وزارة النفط العراقية مع شركة "شيفرون" لتطوير حقل الناصرية وحقول أخرى في محافظة ذي قار بهدف رفع الإنتاج.
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وسيصل إنتاج الآبار المزمع حفرها إلى حدود 60 ألف برميل يوميًا، وتشير التقديرات إلى أنه يحوي نحو 4.4 مليارات برميل من الخام، وذلك بحسب تصريحات سابقة لعبدالكريم.
ويعتبر "الناصرية" أحد الحقول النفطية في محافظة ذي قار، والذي اكتشف عام 1973 وبدأ عمله التجريبي في يونيو/ حزيران 2009، بطاقة 10 آلاف برميل يوميا، وفي 2018 بلغ إنتاجه 90 ألف برميل يوميا.
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