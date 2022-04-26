عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/القوات-الأوكرانية-الهاربة-من-إحدى-قواعدها-تترك-100-قطعة-سلاح-وعتاد-فيديو-1061618124.html
القوات الأوكرانية الهاربة من إحدى قواعدها تترك 100 قطعة سلاح وعتاد... فيديو
القوات الأوكرانية الهاربة من إحدى قواعدها تترك 100 قطعة سلاح وعتاد... فيديو
تم أخيرا تدمير قاعدة أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية في إطار العملية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات الروسية بغية إفقاد القوات التابعة لنظام كييف القدرة على... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T07:57+0000
2022-04-26T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061617936_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f72d0cf8f2bbc7134d20927886324884.jpg
وتحتوي القاعدة الموجودة في مقاطعة خاركوف على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية التي نشرت فيديو القاعدة التي هربت منها القوات الأوكرانية أن القوات الأوكرانية الهاربة تركت نحو مائة قطعة سلاح وعتاد منها مجموعة "تونغوسكا" المدفعية الصاروخية المضادة للطائرات وآليات وصواريخ تابعة لمنظومات "أوسا" و"تور" المضادة للطائرات ومدفع "شيلكا" الذاتي الحركة.واحتوت القاعدة أيضا على معمل تصليح الآليات العسكرية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061617936_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_89f5981b1821c346c71cdea9d4672d94.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

القوات الأوكرانية الهاربة من إحدى قواعدها تترك 100 قطعة سلاح وعتاد... فيديو

07:57 GMT 26.04.2022
© Sputnik . Алексей Куденко / الذهاب إلى بنك الصورمجموعة "تونغوسكا" المدفعية الصاروخية المضادة للطائرات
مجموعة تونغوسكا المدفعية الصاروخية المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Sputnik . Алексей Куденко
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تم أخيرا تدمير قاعدة أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية في إطار العملية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات الروسية بغية إفقاد القوات التابعة لنظام كييف القدرة على مواصلة اعتداءاتها على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس.
وتحتوي القاعدة الموجودة في مقاطعة خاركوف على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية التي نشرت فيديو القاعدة التي هربت منها القوات الأوكرانية أن القوات الأوكرانية الهاربة تركت نحو مائة قطعة سلاح وعتاد منها مجموعة "تونغوسكا" المدفعية الصاروخية المضادة للطائرات وآليات وصواريخ تابعة لمنظومات "أوسا" و"تور" المضادة للطائرات ومدفع "شيلكا" الذاتي الحركة.
واحتوت القاعدة أيضا على معمل تصليح الآليات العسكرية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 62 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала