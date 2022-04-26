https://arabic.sputniknews.com/20220426/القوات-الأوكرانية-الهاربة-من-إحدى-قواعدها-تترك-100-قطعة-سلاح-وعتاد-فيديو-1061618124.html
القوات الأوكرانية الهاربة من إحدى قواعدها تترك 100 قطعة سلاح وعتاد... فيديو
القوات الأوكرانية الهاربة من إحدى قواعدها تترك 100 قطعة سلاح وعتاد... فيديو
تم أخيرا تدمير قاعدة أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية في إطار العملية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات الروسية بغية إفقاد القوات التابعة لنظام كييف القدرة على... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T07:57+0000
2022-04-26T07:57+0000
2022-04-26T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وتحتوي القاعدة الموجودة في مقاطعة خاركوف على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية التي نشرت فيديو القاعدة التي هربت منها القوات الأوكرانية أن القوات الأوكرانية الهاربة تركت نحو مائة قطعة سلاح وعتاد منها مجموعة "تونغوسكا" المدفعية الصاروخية المضادة للطائرات وآليات وصواريخ تابعة لمنظومات "أوسا" و"تور" المضادة للطائرات ومدفع "شيلكا" الذاتي الحركة.واحتوت القاعدة أيضا على معمل تصليح الآليات العسكرية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الأوكرانية الهاربة من إحدى قواعدها تترك 100 قطعة سلاح وعتاد... فيديو
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تم أخيرا تدمير قاعدة أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية في إطار العملية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات الروسية بغية إفقاد القوات التابعة لنظام كييف القدرة على مواصلة اعتداءاتها على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس.
وتحتوي القاعدة الموجودة في مقاطعة خاركوف على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية التي نشرت فيديو القاعدة التي هربت منها القوات الأوكرانية أن القوات الأوكرانية الهاربة تركت نحو مائة قطعة سلاح وعتاد منها مجموعة "تونغوسكا" المدفعية الصاروخية المضادة للطائرات وآليات وصواريخ تابعة لمنظومات "أوسا" و"تور" المضادة للطائرات ومدفع "شيلكا" الذاتي الحركة.
واحتوت القاعدة أيضا على معمل تصليح الآليات العسكرية.