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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220426/القوات-الروسية-تغنم-دبابة-أساسية-للجيش-الأوكراني-1061616131.html
القوات الروسية تغنم دبابة أساسية للجيش الأوكراني
القوات الروسية تغنم دبابة أساسية للجيش الأوكراني
أفادت صحيفة عن استيلاء عناصر القوات الروسية على دبابة "تي-64بي إم بولات" التي تعد دبابة أساسية للجيش الأوكراني. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T06:00+0000
2022-04-26T06:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقالت "روسيسكايا غازيتا" إن جنود الدبابة كانوا قد فروا لسبب ما قبل أن تغنمها القوات الروسية.ووجدت نحو 70 دبابة من طراز "تي-64بي إم" في أوكرانيا قبل الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022، عندما بدأت القوات الروسية العملية الخاصة الهادفة إلى إفقاد القوات التابعة لنظام كييف القدرة على مواصلة اعتداءاتها على السكان في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس.ولم تثبت دبابات "تي-64بي إم" فعاليتها خلال الحرب التي شنتها كييف على المواطنين في دونباس في عام 2014. ثم انكشف أن وسيلة حمايتها من المقذوفات المضادة والتي تحمل اسم "نوج" تتسبب في إعطاب الدبابات في أحيان كثيرة. ولهذا تم نقل العديد منها إلى الاحتياط في عام 2017. وأخيرا ونظرا للخسائر الكبيرة التي تواجه القوات الأوكرانية، عادت بعضها إلى القوات. ولكنها لم تتمكن من أداء دور مؤثر في المعارك، إذ يتم تدميرها قبل أن تصل إلى جبهة القتال.
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رصد عسكري

القوات الروسية تغنم دبابة أساسية للجيش الأوكراني

06:00 GMT 26.04.2022
© Пресс-служба президента Украины / الذهاب إلى بنك الصوردبابة "تي-64بي إم بولات"
دبابة تي-64بي إم بولات - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Пресс-служба президента Украины
/
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أفادت صحيفة عن استيلاء عناصر القوات الروسية على دبابة "تي-64بي إم بولات" التي تعد دبابة أساسية للجيش الأوكراني.
وقالت "روسيسكايا غازيتا" إن جنود الدبابة كانوا قد فروا لسبب ما قبل أن تغنمها القوات الروسية.
ووجدت نحو 70 دبابة من طراز "تي-64بي إم" في أوكرانيا قبل الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022، عندما بدأت القوات الروسية العملية الخاصة الهادفة إلى إفقاد القوات التابعة لنظام كييف القدرة على مواصلة اعتداءاتها على السكان في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس.
ولم تثبت دبابات "تي-64بي إم" فعاليتها خلال الحرب التي شنتها كييف على المواطنين في دونباس في عام 2014. ثم انكشف أن وسيلة حمايتها من المقذوفات المضادة والتي تحمل اسم "نوج" تتسبب في إعطاب الدبابات في أحيان كثيرة. ولهذا تم نقل العديد منها إلى الاحتياط في عام 2017. وأخيرا ونظرا للخسائر الكبيرة التي تواجه القوات الأوكرانية، عادت بعضها إلى القوات. ولكنها لم تتمكن من أداء دور مؤثر في المعارك، إذ يتم تدميرها قبل أن تصل إلى جبهة القتال.
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