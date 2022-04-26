https://arabic.sputniknews.com/20220426/القوات-الروسية-تغنم-دبابة-أساسية-للجيش-الأوكراني-1061616131.html
القوات الروسية تغنم دبابة أساسية للجيش الأوكراني
القوات الروسية تغنم دبابة أساسية للجيش الأوكراني
أفادت صحيفة عن استيلاء عناصر القوات الروسية على دبابة "تي-64بي إم بولات" التي تعد دبابة أساسية للجيش الأوكراني. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T06:00+0000
2022-04-26T06:00+0000
2022-04-26T06:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061616106_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_476c55c27808c75bb47112d721915681.jpg
وقالت "روسيسكايا غازيتا" إن جنود الدبابة كانوا قد فروا لسبب ما قبل أن تغنمها القوات الروسية.ووجدت نحو 70 دبابة من طراز "تي-64بي إم" في أوكرانيا قبل الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022، عندما بدأت القوات الروسية العملية الخاصة الهادفة إلى إفقاد القوات التابعة لنظام كييف القدرة على مواصلة اعتداءاتها على السكان في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس.ولم تثبت دبابات "تي-64بي إم" فعاليتها خلال الحرب التي شنتها كييف على المواطنين في دونباس في عام 2014. ثم انكشف أن وسيلة حمايتها من المقذوفات المضادة والتي تحمل اسم "نوج" تتسبب في إعطاب الدبابات في أحيان كثيرة. ولهذا تم نقل العديد منها إلى الاحتياط في عام 2017. وأخيرا ونظرا للخسائر الكبيرة التي تواجه القوات الأوكرانية، عادت بعضها إلى القوات. ولكنها لم تتمكن من أداء دور مؤثر في المعارك، إذ يتم تدميرها قبل أن تصل إلى جبهة القتال.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061616106_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b5d452b3f46e41bab2ce797248921397.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تغنم دبابة أساسية للجيش الأوكراني
تابعنا عبر
أفادت صحيفة عن استيلاء عناصر القوات الروسية على دبابة "تي-64بي إم بولات" التي تعد دبابة أساسية للجيش الأوكراني.
وقالت
"روسيسكايا غازيتا" إن جنود الدبابة كانوا قد فروا لسبب ما قبل أن تغنمها القوات الروسية.
ووجدت نحو 70 دبابة من طراز "تي-64بي إم" في أوكرانيا قبل الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022، عندما بدأت القوات الروسية العملية الخاصة الهادفة إلى إفقاد القوات التابعة لنظام كييف القدرة على مواصلة اعتداءاتها على السكان في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس.
ولم تثبت دبابات "تي-64بي إم" فعاليتها خلال الحرب التي شنتها كييف على المواطنين في دونباس في عام 2014. ثم انكشف أن وسيلة حمايتها من المقذوفات المضادة والتي تحمل اسم "نوج" تتسبب في إعطاب الدبابات في أحيان كثيرة. ولهذا تم نقل العديد منها إلى الاحتياط في عام 2017. وأخيرا ونظرا للخسائر الكبيرة التي تواجه القوات الأوكرانية، عادت بعضها إلى القوات. ولكنها لم تتمكن من أداء دور مؤثر في المعارك، إذ يتم تدميرها قبل أن تصل إلى جبهة القتال.