https://arabic.sputniknews.com/20220426/القوات-المسلحة-العراقية-قضينا-على-ولاية-دجلة-التابعة-لـداعش-بالكامل-1061627352.html
القوات المسلحة العراقية: قضينا على "ولاية دجلة" التابعة لـ"داعش" بالكامل
القوات المسلحة العراقية: قضينا على "ولاية دجلة" التابعة لـ"داعش" بالكامل
أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحي رسول، أن العراق قد قضى على ما يسمى بـ"ولاية دجلة" التابعة لتنظيم "داعش" (محظور في روسيا)... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T10:23+0000
2022-04-26T10:23+0000
2022-04-26T10:23+0000
أخبار العراق اليوم
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أكد رسول أن جهاز مكافحة الإرهاب قام بعملية وصفها بالـ"نوعية"، تم خلالها "القضاء على ما تسمى ولاية دجلة جنوب مدينة الموصل بالكامل".وأوضح أن العملية تم خلالها قتل عدد كبير من الدواعش، مع مصادرة ما يملكونه من سلاح وعتاد.وأشار إلى وجود مناطق "تم دخولها لأول مرة بفضل العمليات النوعية التي تعتمد على الإنزال بالطائرات من خلال طيران الجيش في عمق الصحراء"، لافتا إلى أن هذه العمليات مكنت القوات العراقية من "الكشف على معمل لتفخيخ العجلات واعتقال عنصرين وفق المادة 4 إرهاب والحصول على معدات وأسلحة للتنظيمات الإرهابية".ووصف الموجودين في تلك المناطق بأنهم "بضعة زمر إرهابية بحدود 2-3 عناصر وفي بعض الأحيان 6 عناصر"، مشددا على أن "العمليات مستمرة في ملاحقة هذه العناصر الإرهابية بهذه المناطق، فضلاً عن استمرار الضربات الجوية النوعية سواء في الجبال أو في الأحراش والوديان أو المناطق الصحراوية".
https://arabic.sputniknews.com/20220411/القوات-المسلحة-العراقية-توجه-ضربة-قوية-لتنظيم-داعش-1061096155.html
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أخبار العراق اليوم
القوات المسلحة العراقية: قضينا على "ولاية دجلة" التابعة لـ"داعش" بالكامل
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أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحي رسول، أن العراق قد قضى على ما يسمى بـ"ولاية دجلة" التابعة لتنظيم "داعش" (محظور في روسيا) بالكامل.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع
)، أكد رسول أن جهاز مكافحة الإرهاب قام بعملية وصفها بالـ"نوعية"، تم خلالها "القضاء على ما تسمى ولاية دجلة جنوب مدينة الموصل بالكامل".
وأوضح أن العملية تم خلالها
قتل عدد كبير من الدواعش، مع مصادرة ما يملكونه من سلاح وعتاد.
وقال: "الضربة كانت موجعة لداعش حيث تم قتل أكثر من 43 عنصرًا من داعش ومصادرة معداتهم وأسلحتهم".
وأشار إلى وجود مناطق "تم دخولها لأول مرة بفضل العمليات النوعية التي تعتمد على الإنزال بالطائرات من خلال طيران الجيش في عمق الصحراء"، لافتا إلى أن هذه العمليات مكنت القوات العراقية من "الكشف على معمل لتفخيخ العجلات واعتقال عنصرين وفق المادة 4 إرهاب والحصول على معدات وأسلحة للتنظيمات الإرهابية".
وأكد رسول أن "ما تبقى في العراق عبارة عن بعض الفلول من الدواعش هنا وهناك ويتمركزون في المناطق الصحراوية ذات المساحات الشاسعة التي تتخللها وديان وطبيعة جغرافية قاسية".
ووصف الموجودين في تلك المناطق بأنهم "بضعة زمر إرهابية بحدود 2-3 عناصر وفي بعض الأحيان 6 عناصر"، مشددا على أن "العمليات مستمرة في ملاحقة هذه
العناصر الإرهابية بهذه المناطق، فضلاً عن استمرار الضربات الجوية النوعية سواء في الجبال أو في الأحراش والوديان أو المناطق الصحراوية".