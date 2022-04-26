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الكرملين: توفير أمن بوتين يتم دائما على المستوى المناسب
الكرملين: توفير أمن بوتين يتم دائما على المستوى المناسب
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن أمن الرئيس فلاديمير بوتين، يتم توفيره دائمًا على المستوى المناسب، وجدول العمل كثيف للغاية. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T12:01+0000
2022-04-26T12:01+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
حماية
الكرملين
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وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، مجيبا عن سؤال ما إذا كان سيتم تعزيز أمن رئيس الدولة على خلفية تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهل يؤثر ذلك على جدوله الزمني: "أمن الرئيس يتم توفيره دائما على المستوى المناسب. الجدول الزمني كما ترون كثيف للغاية".وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمس الاثنين، اعتقال خلية خططت لعمليات اغتيال، أفرادها أعضاء في منظمة إرهابية نازية جديدة (الاشتراكية القومية، القوة البيضاء)، وهم من مواطني روسيا، ويتحركون بناء على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني.وأقر عناصر التنظيم الإرهابي المعتقلون في موسكو، بأنهم تسلّموا من نظام كييف قائمة بأسماء شخصيات إعلامية روسية لاغتيالها.أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، إحباط محاولة اغتيال الإعلامي فلاديمير سولوفيوف، مؤكداً أن هذا العمل الإجرامي تم التحضير له بناء على أوامر من كييف.وقال: "يعرف الكرملين بالاسم أسماء النازيين المتواطئين مع الاستخبارات الغربية، وخاصة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، التي تصدر توصيات بينها قتل الصحفيين".
https://arabic.sputniknews.com/20220425/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-عملية-اغتيال-إعلاميين-روس-بارزين-1061602664.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, حماية, الكرملين

الكرملين: توفير أمن بوتين يتم دائما على المستوى المناسب

12:01 GMT 26.04.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع موسع لمجلس مكتب المدعي العام
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع موسع لمجلس مكتب المدعي العام - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن أمن الرئيس فلاديمير بوتين، يتم توفيره دائمًا على المستوى المناسب، وجدول العمل كثيف للغاية.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، مجيبا عن سؤال ما إذا كان سيتم تعزيز أمن رئيس الدولة على خلفية تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهل يؤثر ذلك على جدوله الزمني: "أمن الرئيس يتم توفيره دائما على المستوى المناسب. الجدول الزمني كما ترون كثيف للغاية".

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمس الاثنين، اعتقال خلية خططت لعمليات اغتيال، أفرادها أعضاء في منظمة إرهابية نازية جديدة (الاشتراكية القومية، القوة البيضاء)، وهم من مواطني روسيا، ويتحركون بناء على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني.
وأقر عناصر التنظيم الإرهابي المعتقلون في موسكو، بأنهم تسلّموا من نظام كييف قائمة بأسماء شخصيات إعلامية روسية لاغتيالها.
ديمتري كيسيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملية اغتيال إعلاميين روس بارزين... فيديو
أمس, 14:29 GMT
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، إحباط محاولة اغتيال الإعلامي فلاديمير سولوفيوف، مؤكداً أن هذا العمل الإجرامي تم التحضير له بناء على أوامر من كييف.

وقال: "يعرف الكرملين بالاسم أسماء النازيين المتواطئين مع الاستخبارات الغربية، وخاصة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، التي تصدر توصيات بينها قتل الصحفيين".
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