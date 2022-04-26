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https://arabic.sputniknews.com/20220426/الكرملين-روسيا-مهتمة-بتطوير-الحوار-مع-باكستان-1061626959.html
الكرملين: روسيا مهتمة "بتطوير الحوار" مع باكستان
الكرملين: روسيا مهتمة "بتطوير الحوار" مع باكستان
قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عند سؤاله عما إذا كان رئيس وزراء باكستان قد كتب بالفعل رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T10:16+0000
2022-04-26T10:16+0000
روسيا
الخارجية الروسية
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وأضاف بيسكوف: "نحن لا ننشر على العلن المراسلات الدبلوماسية دائما، ففي أغلب الأحيان لا نقوم بذلك، ولكن حقيقة أن روسيا مهتمة حقًا بتطوير حوار مع إسلام أباد، والسعي لتطوير أوسع في نطاق العلاقات التجارية والاقتصادية أمر صحيح".وأشار بيسكوف إلى أن "الكرملين يعول على استمرار الحوار".وأوضح: "أنت تعلم أن اتصالات رفيعة المستوى جرت، ونتوقع استمرار الحوار".وتشهد باكستان توترا على الساحة السياسية بعد عزل رئيس الوزراء الأسبق عمران خان.ودعا رئيس الوزراء الباكستاني المعزول برلمانيا، عمران خان، في 22 نيسان/أبريل، أنصاره إلى انتظار دعوة منه للنزول إلى الشارع، رافضا الاعتراف بالحكومة الجديدة.ووفقا لصحيفة "داون" الباكستانية، قال خان: "عليكم جميعًا الاستعداد في الشوارع والمدن والقرى، عليكم انتظار مكالمتي".تأكيدات عمران خان جاءت خلال خطاب له في تجمع بمدينة لاهور الباكستانية، مساء 21 أبريل، والذي أكد فيه أن محطته التالية ستكون في العاصمة الوطنية حيث حث أنصاره والعاملين في الحزب على ذلك، قائلا: "انتظروا مكالمتي".
https://arabic.sputniknews.com/20220425/الخارجية-الروسية-إهانة-كرواتيا-لمواطنينا-لن-تمر-دون-رد-1061606389.html
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روسيا, الخارجية الروسية

الكرملين: روسيا مهتمة "بتطوير الحوار" مع باكستان

10:16 GMT 26.04.2022
© Sputnik . Sergey Guneyevالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عند سؤاله عما إذا كان رئيس وزراء باكستان قد كتب بالفعل رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "روسيا مهتمة حقًا بتطوير حوار مع إسلام أباد".
وأضاف بيسكوف: "نحن لا ننشر على العلن المراسلات الدبلوماسية دائما، ففي أغلب الأحيان لا نقوم بذلك، ولكن حقيقة أن روسيا مهتمة حقًا بتطوير حوار مع إسلام أباد، والسعي لتطوير أوسع في نطاق العلاقات التجارية والاقتصادية أمر صحيح".
وأشار بيسكوف إلى أن "الكرملين يعول على استمرار الحوار".
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
الخارجية الروسية: إهانة كرواتيا لمواطنينا لن تمر دون رد
أمس, 15:55 GMT
وأوضح: "أنت تعلم أن اتصالات رفيعة المستوى جرت، ونتوقع استمرار الحوار".
وتشهد باكستان توترا على الساحة السياسية بعد عزل رئيس الوزراء الأسبق عمران خان.
ودعا رئيس الوزراء الباكستاني المعزول برلمانيا، عمران خان، في 22 نيسان/أبريل، أنصاره إلى انتظار دعوة منه للنزول إلى الشارع، رافضا الاعتراف بالحكومة الجديدة.
ووفقا لصحيفة "داون" الباكستانية، قال خان: "عليكم جميعًا الاستعداد في الشوارع والمدن والقرى، عليكم انتظار مكالمتي".
تأكيدات عمران خان جاءت خلال خطاب له في تجمع بمدينة لاهور الباكستانية، مساء 21 أبريل، والذي أكد فيه أن محطته التالية ستكون في العاصمة الوطنية حيث حث أنصاره والعاملين في الحزب على ذلك، قائلا: "انتظروا مكالمتي".
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