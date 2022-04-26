https://arabic.sputniknews.com/20220426/النفط-البولندية-تعلن-تلقيها-إخطارا-من-غازبروم-بتعليق-إمدادات-الغاز---1061644992.html
النفط البولندية تعلن تلقيها إخطارا من "غازبروم" بتعليق إمدادات الغاز
النفط البولندية تعلن تلقيها إخطارا من "غازبروم" بتعليق إمدادات الغاز
أعلنت شركة النفط والغاز البولندية "PGNiG" أنها تلقت إخطارا من "غازبروم" الروسية، بشأن تعليق إمدادات الغاز إلى بولندا، فيما لم تؤكد الشركة الروسية هذه الأنباء... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T17:47+0000
2022-04-26T17:47+0000
2022-04-26T18:08+0000
روسيا
العالم
اقتصاد
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صرحت شركة النفط البولندية، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت إخطارا من شركة "غازبروم"، في وقت سابق، بشأن إيقاف كامل لإمدادات الغاز اعتبارا من 27 أبريل/ نيسان.في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال مفوض الحكومة للبنية التحتية للطاقة الاستراتيجية، بيوتر نيمسكي، إن بولندا لن تدفع مقابل الغاز الروسي بالروبل.وعلى الرغم من الأنباء المتعلقة بتعليق ضخ الغاز، لم تؤكد شركة "غازبروم" أنه تم بالفعل وقف الإمدادات إلى بولندا.وأكدت الشركة أن "بولندا اليوم ملزمة بدفع قيمة إمدادات الغاز وفقًا لإجراءات الدفع الجديدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220426/صحيفة-روسيا-أوقفت-ضخ-الغاز-إلى-بولندا-1061641508.html
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النفط البولندية تعلن تلقيها إخطارا من "غازبروم" بتعليق إمدادات الغاز
17:47 GMT 26.04.2022 (تم التحديث: 18:08 GMT 26.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت شركة النفط والغاز البولندية "PGNiG" أنها تلقت إخطارا من "غازبروم" الروسية، بشأن تعليق إمدادات الغاز إلى بولندا، فيما لم تؤكد الشركة الروسية هذه الأنباء مشيرة إلى أن عملية الدفع بالروبل يجب أت تتم اليوم.
صرحت شركة النفط البولندية، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت إخطارا من شركة "غازبروم"، في وقت سابق، بشأن إيقاف كامل لإمدادات الغاز اعتبارا من 27 أبريل/ نيسان.
وذكرت الشركة في بيان أن "إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي يعد انتهاكا لعقد (يامال)، وفي هذا الصدد ستتخذ الشركة الإجراءات المناسبة لاستعادة إمدادات الغاز الطبيعي بموجب العقد".
في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال مفوض الحكومة للبنية التحتية للطاقة الاستراتيجية، بيوتر نيمسكي، إن بولندا لن تدفع مقابل الغاز الروسي بالروبل.
بدورها، أعلنت شركة "غازبروم"، اليوم في تصريحات للصحفيين، أنها لا تؤكد، أنه تم إيقاف إمدادات الغاز إلى بولندا، مؤكدة أن مدفوعاتهم بموجب المخطط الجديد، الذي يفترض تحويل العملة الإلزامي إلى روبل، يجب أن يتم اليوم.
وعلى الرغم من الأنباء المتعلقة بتعليق ضخ الغاز، لم تؤكد شركة "غازبروم" أنه تم بالفعل وقف الإمدادات إلى بولندا.
وأكدت الشركة أن "بولندا اليوم ملزمة بدفع قيمة إمدادات الغاز وفقًا لإجراءات الدفع الجديدة".