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النفط العراقية: إيرادات شهر مارس الماضي بلغت أكثر من 10 مليارات دولار
النفط العراقية: إيرادات شهر مارس الماضي بلغت أكثر من 10 مليارات دولار
كشفت وزارة النفط في العراق، أن إيرادات شهر مارس/ آذار الماضي بلغت أكثر من 10 مليارات دولار. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T11:40+0000
2022-04-26T11:40+0000
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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "كمية الصادرات من النفط الخام المتحققة لشهر آذار الماضي بحسب الإحصائية النهائية من شركة تسويق النفط العراقية "سومـو"، بلغت 100 مليون و579 الفاً و612 برميلاً، بإيرادات بلغت 10 مليارات و913 مليوناً و197 ألف دولار"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأضافت الوزارة أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 99 مليوناً و130 ألفاً و677 برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 1 مليون و448 ألفاً و935 برميلا".وأشار البيان إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 108,503 دولاراً".وأكدت الوزارة على أن "تحقيق إيرادات إضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الإيراد الكلي لها 273.804.794 مليون دولار".وقالت الوزارة إن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 34 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من الموانئ الجنوبية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".
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العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, العالم العربي

النفط العراقية: إيرادات شهر مارس الماضي بلغت أكثر من 10 مليارات دولار

11:40 GMT 26.04.2022
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEHفني يسير في حقل الرميلة النفطي بالقرب من مدينة البصرة- العراق
فني يسير في حقل الرميلة النفطي بالقرب من مدينة البصرة- العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEH
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كشفت وزارة النفط في العراق، أن إيرادات شهر مارس/ آذار الماضي بلغت أكثر من 10 مليارات دولار.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "كمية الصادرات من النفط الخام المتحققة لشهر آذار الماضي بحسب الإحصائية النهائية من شركة تسويق النفط العراقية "سومـو"، بلغت 100 مليون و579 الفاً و612 برميلاً، بإيرادات بلغت 10 مليارات و913 مليوناً و197 ألف دولار"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضافت الوزارة أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 99 مليوناً و130 ألفاً و677 برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 1 مليون و448 ألفاً و935 برميلا".
وأشار البيان إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 108,503 دولاراً".
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وأكدت الوزارة على أن "تحقيق إيرادات إضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الإيراد الكلي لها 273.804.794 مليون دولار".
وقالت الوزارة إن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 34 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من الموانئ الجنوبية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".
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