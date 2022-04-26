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الولايات المتحدة.. أول بعثة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية تعود للأرض
الولايات المتحدة.. أول بعثة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية تعود للأرض
حطت مركبة تابعة لشركة "سبايس إكس" تحمل ثلاثة رجال أعمال برفقة رائد فضاء سابق في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) على منصة بحرية قبالة شواطئ فلوريدا، بعد مهمة... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T03:50+0000
2022-04-26T03:50+0000
شركة "سبيس إكس"
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وحطت المركبة والركاب الأربعة على البحر أمس الاثنين قرابة الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي (الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش) بعد عملية نزول سريعة، وعند دخول الغلاف الجوي للأرض تراجعت السرعة التي لجمتها أيضا مظلات ضخمة.وانفصلت كبسولة "سبايس إكس" عن المحطة الفضائية، يوم الأحد، عند الساعة 21.10 بتوقيت ساحل الولايات المتحدة الشرقي (01.10 بتوقيت غرينتش الاثنين) لبدء رحلة العودة.وضمت الرحلة ثلاثة رجال أعمال هم الأمريكي لاري كونور والكندي مارك باثي والإسرائيلي إيتان ستيبي دفع كل منهم عشرات ملايين الدولارات، إضافة إلى مايكل لوبيز-أليغريا، وهو رائد سابق في "ناسا" سبق أن شارك في بعثات إلى محطة الفضاء الدولية.وأجرى هؤلاء مجموعة من التجارب في المحطة، بالشراكة مع مراكز أبحاث على الأرض، تمحورت على مواضيع عدة من بينها الخلايا الجذعية وصحة القلب، كما ركز بحث آخر على التحكم الذاتي للمركبة في حال انعدام الجاذبية.
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شركة "سبيس إكس"

الولايات المتحدة.. أول بعثة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية تعود للأرض

03:50 GMT 26.04.2022
© AFP 2022 / HANDOUTبعثة مركبة كرو دراجون التابعة لشركة سبايس إكس تعود إلى الأرض 25 أبريل 2022
بعثة مركبة كرو دراجون التابعة لشركة سبايس إكس تعود إلى الأرض 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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حطت مركبة تابعة لشركة "سبايس إكس" تحمل ثلاثة رجال أعمال برفقة رائد فضاء سابق في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) على منصة بحرية قبالة شواطئ فلوريدا، بعد مهمة استمرت أكثر من أسبوعين في محطة الفضاء الدولية.
وحطت المركبة والركاب الأربعة على البحر أمس الاثنين قرابة الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي (الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش) بعد عملية نزول سريعة، وعند دخول الغلاف الجوي للأرض تراجعت السرعة التي لجمتها أيضا مظلات ضخمة.
وانفصلت كبسولة "سبايس إكس" عن المحطة الفضائية، يوم الأحد، عند الساعة 21.10 بتوقيت ساحل الولايات المتحدة الشرقي (01.10 بتوقيت غرينتش الاثنين) لبدء رحلة العودة.
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وضمت الرحلة ثلاثة رجال أعمال هم الأمريكي لاري كونور والكندي مارك باثي والإسرائيلي إيتان ستيبي دفع كل منهم عشرات ملايين الدولارات، إضافة إلى مايكل لوبيز-أليغريا، وهو رائد سابق في "ناسا" سبق أن شارك في بعثات إلى محطة الفضاء الدولية.
وأجرى هؤلاء مجموعة من التجارب في المحطة، بالشراكة مع مراكز أبحاث على الأرض، تمحورت على مواضيع عدة من بينها الخلايا الجذعية وصحة القلب، كما ركز بحث آخر على التحكم الذاتي للمركبة في حال انعدام الجاذبية.
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