https://arabic.sputniknews.com/20220426/اليمن-هدنة-هشة-وحراك-سياسي-مع-تواصل-الحصار-1061631466.html
اليمن... هدنة هشة وحراك سياسي مع تواصل الحصار
اليمن... هدنة هشة وحراك سياسي مع تواصل الحصار
تناقش الحلقة تواصل الحراك السياسي لتسوية الأزمة اليمنية وسط تفائل حذر باستمرار الهدنة رغم حصول خروقات. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T11:45+0000
2022-04-26T11:45+0000
2022-04-26T11:45+0000
راديو
بانوراما
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اليمن.. هدنة هشة وحراك سياسي مع تواصل الحصار
اليمن.. هدنة هشة وحراك سياسي مع تواصل الحصار
وفي نفس السياق، وبناء على مساع عمانية، وافقت حركة "أنصار الله" على الإفراج عن طاقم السفينة الإماراتية روابي التي دخلت المياه الإقليمية اليمنية بطريقة غير قانونية، وكذلك عن معتقل بريطاني تتهمه الحركة بممارسة أنشطة مشبوهة في اليمن.وحول تقييم الحركة للحراك السياسي الدائر لجهة إيجاد تسوية سياسة دائمة للنزاع في اليمن، قال المسؤول في الإعلام الحربي للحركة، حامد البخيتي:البخيتي، وفي حوار معه عبر "بانوراما"، أوضح: التفاصيل في الملف الصوتي..
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فهيم الصوراني
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
اليمن... هدنة هشة وحراك سياسي مع تواصل الحصار
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تناقش الحلقة تواصل الحراك السياسي لتسوية الأزمة اليمنية وسط تفائل حذر باستمرار الهدنة رغم حصول خروقات.
وفي نفس السياق، وبناء على مساع عمانية، وافقت حركة "أنصار الله" على الإفراج عن طاقم السفينة الإماراتية روابي التي دخلت المياه الإقليمية اليمنية بطريقة غير قانونية، وكذلك عن معتقل بريطاني تتهمه الحركة بممارسة أنشطة مشبوهة في اليمن.
وحول تقييم الحركة للحراك السياسي الدائر لجهة إيجاد تسوية سياسة دائمة للنزاع في اليمن، قال المسؤول في الإعلام الحربي للحركة، حامد البخيتي:
"أنصار الله" تتظر بإيجابية نحو أية جهود تصب في صالح وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين، لكنها لا ترى جدية في موضوع تنفيذ الهدنة.
البخيتي، وفي حوار معه عبر "بانوراما"، أوضح:
أن ميناء الحديدة ومطار صنعاء ما زالا تحت الحصار، لافتًا إلى أن جدية دول التحالف في التوصل إلى حل سياسي لا يمكن ترجمتها إلى الواقع طالما تصر على مواصلة نهج الحصار.
التفاصيل في الملف الصوتي..