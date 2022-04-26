https://arabic.sputniknews.com/20220426/اليورو-يسجل-أقل-سعر-له-مقابل-الروبل-منذ-مارس-2020-1061617573.html
اليورو يسجل أقل سعر له مقابل الروبل منذ مارس 2020
اليورو يسجل أقل سعر له مقابل الروبل منذ مارس 2020
انخفض سعر اليورو مقابل الروبل لأقل من 76 روبلا، لأول مرة منذ مارس 2020. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T07:25+0000
2022-04-26T07:25+0000
2022-04-26T07:25+0000
اقتصاد
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ووفقا لبيانات التداول ليوم الثلاثاء في بورصة موسكو، فقد انخفض سعر صرف الدولار بمقدار 63 كوبيكا ليصل إلى 72.50 روبل.كما انخفض سعر صرف اليورو بمقدار 19 كوبيكا، ليصل إلى 76.97 روبل.وشهد الروبل ارتفاعا سريعا في 8 أبريل/نيسان، وانخفض سعر الدولار إلى 71.70 روبل، وهو أدنى مستوى منذ الخريف الماضي، وانخفض اليورو إلى 77.15 روبل، لأول مرة منذ يونيو/حزيران 2020، وفقا لبيانات بورصة موسكو.وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيتيح مجددا ابتداءً من يوم الاثنين 17 أبريل، تداول العملات الأجنبية بعد تعليقه مطلع شهر آذار/مارس، لدراسة أثر العقوبات الغربية ضد روسيا.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
اليورو يسجل أقل سعر له مقابل الروبل منذ مارس 2020
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انخفض سعر اليورو مقابل الروبل لأقل من 76 روبلا، لأول مرة منذ مارس 2020.
ووفقا لبيانات التداول ليوم الثلاثاء في بورصة موسكو، فقد انخفض سعر صرف الدولار بمقدار 63 كوبيكا ليصل إلى 72.50 روبل.
كما انخفض سعر صرف اليورو بمقدار 19 كوبيكا، ليصل إلى 76.97 روبل.
وشهد الروبل
ارتفاعا سريعا في 8 أبريل/نيسان، وانخفض سعر الدولار إلى 71.70 روبل، وهو أدنى مستوى منذ الخريف الماضي، وانخفض اليورو إلى 77.15 روبل، لأول مرة منذ يونيو/حزيران 2020، وفقا لبيانات بورصة موسكو.
وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيتيح مجددا ابتداءً من يوم الاثنين 17 أبريل، تداول العملات الأجنبية
بعد تعليقه مطلع شهر آذار/مارس، لدراسة أثر العقوبات الغربية ضد روسيا.