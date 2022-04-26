عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220426/اليورو-يسجل-أقل-سعر-له-مقابل-الروبل-منذ-مارس-2020-1061617573.html
اليورو يسجل أقل سعر له مقابل الروبل منذ مارس 2020
اليورو يسجل أقل سعر له مقابل الروبل منذ مارس 2020
انخفض سعر اليورو مقابل الروبل لأقل من 76 روبلا، لأول مرة منذ مارس 2020. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T07:25+0000
2022-04-26T07:25+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102705/12/1027051252_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f691afdbfdde7f15e0e5ea18f0e5cc4e.jpg
ووفقا لبيانات التداول ليوم الثلاثاء في بورصة موسكو، فقد انخفض سعر صرف الدولار بمقدار 63 كوبيكا ليصل إلى 72.50 روبل.كما انخفض سعر صرف اليورو بمقدار 19 كوبيكا، ليصل إلى 76.97 روبل.وشهد الروبل ارتفاعا سريعا في 8 أبريل/نيسان، وانخفض سعر الدولار إلى 71.70 روبل، وهو أدنى مستوى منذ الخريف الماضي، وانخفض اليورو إلى 77.15 روبل، لأول مرة منذ يونيو/حزيران 2020، وفقا لبيانات بورصة موسكو.وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيتيح مجددا ابتداءً من يوم الاثنين 17 أبريل، تداول العملات الأجنبية بعد تعليقه مطلع شهر آذار/مارس، لدراسة أثر العقوبات الغربية ضد روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102705/12/1027051252_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3339161dcfbba80fe591d5d7c4afed4b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد

اليورو يسجل أقل سعر له مقابل الروبل منذ مارس 2020

07:25 GMT 26.04.2022
© Fotolia / Vegeيورو
يورو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Fotolia / Vege
تابعنا عبرTelegram
انخفض سعر اليورو مقابل الروبل لأقل من 76 روبلا، لأول مرة منذ مارس 2020.
ووفقا لبيانات التداول ليوم الثلاثاء في بورصة موسكو، فقد انخفض سعر صرف الدولار بمقدار 63 كوبيكا ليصل إلى 72.50 روبل.
كما انخفض سعر صرف اليورو بمقدار 19 كوبيكا، ليصل إلى 76.97 روبل.
وشهد الروبل ارتفاعا سريعا في 8 أبريل/نيسان، وانخفض سعر الدولار إلى 71.70 روبل، وهو أدنى مستوى منذ الخريف الماضي، وانخفض اليورو إلى 77.15 روبل، لأول مرة منذ يونيو/حزيران 2020، وفقا لبيانات بورصة موسكو.
وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيتيح مجددا ابتداءً من يوم الاثنين 17 أبريل، تداول العملات الأجنبية بعد تعليقه مطلع شهر آذار/مارس، لدراسة أثر العقوبات الغربية ضد روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 62 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала