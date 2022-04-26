https://arabic.sputniknews.com/20220426/بريدنيستروفيه-تعلن-المستوى-الأحمر-للتهديد-الإرهابي-باعتماد-تدابير-إضافية-لضمان-الأمن-1061624200.html
بريدنيستروفيه تعلن المستوى الأحمر للتهديد الإرهابي باعتماد تدابير إضافية لضمان الأمن
بريدنيستروفيه تعلن المستوى الأحمر للتهديد الإرهابي باعتماد تدابير إضافية لضمان الأمن
أعلنت سلطات بريدنيستروفيه المستوى الأحمر للتهديد الإرهابي الذي ينص على اعتماد تدابير إضافية لضمان أمن الشعب والمجتمع والدولة. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T09:21+0000
2022-04-26T09:21+0000
2022-04-26T09:21+0000
العالم
مولدوفا
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وجاء في بيان لرئيس جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية، فاديم كراسنوسيلسكي، نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي: "عقد رئيس بريدنيستروفيه فاديم كراسنوسيلسكي اجتماعا لمجلس الأمن لجمهورية بريدنيستروفيه في مولدوفا، حيث نوقشت القضية الرئيسية المتمثلة بالهجمات الإرهابية على مرافق البنية التحتية ومؤسسات الدولة بعدما سجلت ثلاث وقائع استهداف بناء وزارة أمن الدولة في مدينة تيراسبول، وتضرر وحدة عسكرية بالقرب من قرية باركاني وأبراج مركز راديو وتلفزيون بالقرب من القرية ماياك".وأضاف البيان: "أعضاء مجلس الأمن رفعوا من مستوى الخطر.. وتم اتخاذ قرار بإعلان المستوى "الأحمر" للتهديد الإرهابي في البلاد، والذي ينص على اتخاذ تدابير إضافية لضمان أمن الفرد والمجتمع والدولة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مولدوفا
بريدنيستروفيه تعلن المستوى الأحمر للتهديد الإرهابي باعتماد تدابير إضافية لضمان الأمن
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أعلنت سلطات بريدنيستروفيه المستوى الأحمر للتهديد الإرهابي الذي ينص على اعتماد تدابير إضافية لضمان أمن الشعب والمجتمع والدولة.
وجاء في بيان لرئيس جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية، فاديم كراسنوسيلسكي، نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي: "عقد رئيس بريدنيستروفيه فاديم كراسنوسيلسكي اجتماعا لمجلس الأمن لجمهورية بريدنيستروفيه في مولدوفا، حيث نوقشت القضية الرئيسية المتمثلة بالهجمات الإرهابية على مرافق البنية التحتية ومؤسسات الدولة بعدما سجلت ثلاث وقائع استهداف بناء وزارة أمن الدولة في مدينة تيراسبول، وتضرر وحدة عسكرية بالقرب من قرية باركاني وأبراج مركز راديو وتلفزيون بالقرب من القرية ماياك".
وأضاف البيان: "أعضاء مجلس الأمن رفعوا من مستوى الخطر.. وتم اتخاذ قرار بإعلان المستوى "الأحمر" للتهديد الإرهابي في البلاد، والذي ينص على اتخاذ تدابير إضافية لضمان أمن الفرد والمجتمع والدولة".