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https://arabic.sputniknews.com/20220426/بعبوات-ناسفة-في-مدخل-بلدتهم-فيديو-يظهر-تصدي-شباب-فلسطيني-لقوات-إسرائيلية-اقتحمت-جنين-1061629176.html
بعبوات ناسفة في مدخل بلدتهم... فيديو يظهر تصدي شباب فلسطيني لقوات إسرائيلية اقتحمت جنين
بعبوات ناسفة في مدخل بلدتهم... فيديو يظهر تصدي شباب فلسطيني لقوات إسرائيلية اقتحمت جنين
تداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطعا يظهر تصدي شباب فلسطيني لقوات إسرائيلية حاولت اقتحام بلدتهم في مخيم جنين. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T11:07+0000
2022-04-26T11:07+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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فحسب الفيديو الذي تم تداوله، تظهر سيارات القوات الإسرائيلية وهي تمر في مدخل بلدة قباطية جنوب مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، وأثناء مرورها تنفجر بعض العبوات الناسفة البدائية الصنع التي زرعها الشباب الفلسطيني لتعيق حركة السيارات.وقد اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم، بلدة قباطية جنوب مخيم جنين، في الضفة الغربية، وهو ما أسفر عن إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين.وأكدت الوزارة أن المواطن أحمد إبراهيم عويدات (20 عاماً)، قد "استشهد متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في رأسه فجر اليوم في مخيم عقبة جبر".يأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلامية نقلا عن مصادر محليّة إصابة 3 فلسطينيين من المخيم نفسه، واعتقال آخرين أثناء محاولة تصديهم لاقتحام المخيم.يشار إلى أن عملية اقتحام مخيم جنين تتكرر كثيرا، منها ما كان في الـ9 من أبريل/ نيسان الجاري، وأسفرت عن إصابات بين الشبان الفلسطينيين الذي حاول التصدي للقوات الإسرائيلية أثناء محاصرتها منزل "رعد خازم" منفذ عملية تل أبيب.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

بعبوات ناسفة في مدخل بلدتهم... فيديو يظهر تصدي شباب فلسطيني لقوات إسرائيلية اقتحمت جنين

11:07 GMT 26.04.2022
© REUTERS / RANEEN SAWAFTAالقوات الإسرائيلية تصوب سلاحها تجاه المحتجين الفلسطينيين ضد تشييد مستوطنة في قرية البرقة، الضفة الغربية المحتلة، 24 ديسمبر 2021
القوات الإسرائيلية تصوب سلاحها تجاه المحتجين الفلسطينيين ضد تشييد مستوطنة في قرية البرقة، الضفة الغربية المحتلة، 24 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© REUTERS / RANEEN SAWAFTA
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تداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطعا يظهر تصدي شباب فلسطيني لقوات إسرائيلية حاولت اقتحام بلدتهم في مخيم جنين.
فحسب الفيديو الذي تم تداوله، تظهر سيارات القوات الإسرائيلية وهي تمر في مدخل بلدة قباطية جنوب مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، وأثناء مرورها تنفجر بعض العبوات الناسفة البدائية الصنع التي زرعها الشباب الفلسطيني لتعيق حركة السيارات.
وقد اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم، بلدة قباطية جنوب مخيم جنين، في الضفة الغربية، وهو ما أسفر عن إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت وفاة شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية، فجر اليوم، في مخيم عقبة جبر.

وأكدت الوزارة أن المواطن أحمد إبراهيم عويدات (20 عاماً)، قد "استشهد متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في رأسه فجر اليوم في مخيم عقبة جبر".
يأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلامية نقلا عن مصادر محليّة إصابة 3 فلسطينيين من المخيم نفسه، واعتقال آخرين أثناء محاولة تصديهم لاقتحام المخيم.
وقالت الوزارة إن إصابة أحد الشبان الثلاثة لا تزال حرجة، مؤكدة وجوده في غرفة العناية المركزة.
يشار إلى أن عملية اقتحام مخيم جنين تتكرر كثيرا، منها ما كان في الـ9 من أبريل/ نيسان الجاري، وأسفرت عن إصابات بين الشبان الفلسطينيين الذي حاول التصدي للقوات الإسرائيلية أثناء محاصرتها منزل "رعد خازم" منفذ عملية تل أبيب.
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