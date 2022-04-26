https://arabic.sputniknews.com/20220426/بكين-لا-أحد-يريد-حربا-عالمية-ثالثة-ويتوجب-ضبط-النفس-حيال-الأزمة-الأوكرانية-1061619229.html

بكين: لا أحد يريد حربا عالمية ثالثة ويتوجب ضبط النفس حيال الأزمة الأوكرانية

بكين: لا أحد يريد حربا عالمية ثالثة ويتوجب ضبط النفس حيال الأزمة الأوكرانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء، أن لا أحد يريد بدء حرب عالمية ثالثة، ويجب على جميع الأطراف التحلي بضبط النفس بشأن... 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T07:57+0000

2022-04-26T07:57+0000

2022-04-26T07:57+0000

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العالم

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موسكو-سبوتنيك. وقال المتحدث: "لا أحد يرغب في بدء حرب عالمية ثالثة، ونأمل أن تظل جميع الأطراف المعنية هادئة مع ضبط النفس، وألا تسمح للوضع بالتصعيد، وتحقيق السلام في أقرب وقت ممكن".هوكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح، في وقت سابق، أن خطر الحرب النووية حقيقي، مشددا على أنه لا يمكن التقليل من شأن هذا الخطر.وأضاف لافروف على الهواء في برنامج "اللعبة الكبيرة" على القناة الروسية الأولى، يوم الاثنين، أن موسكو تأمل ألا تسمح الدول الغربية بإرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا، "آمل حقًا، أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال السماح بحرب عالمية ثالثة، إنهم في هذا السياق يفكرون في الاستفزازات المستمرة لزيلينسكي وفريقه، الذين يطالبون تقريبا بإدخال قوات الناتو لحماية الحكومة الأوكرانية. والجميع يقول دائمًا إننا سنعطي الأسلحة - والتي، بالطبع، تصب الوقود على النار - يريدون إجبار الأوكرانيين على قتال روسيا بهذه الأسلحة حتى آخر جندي أوكراني، لأجل أن يستمر هذا الصراع فترة أطول، لأجل أن تعاني منه روسيا أكثر فأكثر، كما يأملون".

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