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بلغاريا: تلقينا إخطارا من "غازبروم" بتعليق إمدادات الغاز اعتبارا من الغد
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https://arabic.sputniknews.com/20220426/بلغاريا-تلقينا-إخطارا-من-غازبروم-بتعليق-إمدادات-الغاز-اعتبارا-من-الغد-1061648070.html
بلغاريا: تلقينا إخطارا من "غازبروم" بتعليق إمدادات الغاز اعتبارا من الغد
بلغاريا: تلقينا إخطارا من "غازبروم" بتعليق إمدادات الغاز اعتبارا من الغد
أعلنت وزارة الطاقة البلغارية، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت إخطارا من شركة "غازبروم" الروسية، بتعليق إمدادات الغاز إلى البلاد اعتبارا من يوم غد الأربعاء. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T19:54+0000
2022-04-26T20:07+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
اقتصاد
روسيا
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وبحسب الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الطاقة البلغارية، فإن شركة "غازبروم" الروسية، ستعلق إمدادات الغاز إلى البلاد اعتبارا من يوم غد الأربعاء الموافق لـ27 من أبريل/ نيسان.وجاء في بيان الوزارة البلغارية: "اليوم، 26 أبريل/نيسان، تلقت شركة بولغاراز (البلغارية) إخطارا بتعليق إمدادات الغاز الطبيعي من شركة (غازبروم إكسبورت) اعتبارا من 27 أبريل/نيسان 2022".
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العالم, اقتصاد, روسيا

بلغاريا: تلقينا إخطارا من "غازبروم" بتعليق إمدادات الغاز اعتبارا من الغد

19:54 GMT 26.04.2022 (تم التحديث: 20:07 GMT 26.04.2022)
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شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
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أعلنت وزارة الطاقة البلغارية، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت إخطارا من شركة "غازبروم" الروسية، بتعليق إمدادات الغاز إلى البلاد اعتبارا من يوم غد الأربعاء.
وبحسب الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الطاقة البلغارية، فإن شركة "غازبروم" الروسية، ستعلق إمدادات الغاز إلى البلاد اعتبارا من يوم غد الأربعاء الموافق لـ27 من أبريل/ نيسان.
وجاء في بيان الوزارة البلغارية: "اليوم، 26 أبريل/نيسان، تلقت شركة بولغاراز (البلغارية) إخطارا بتعليق إمدادات الغاز الطبيعي من شركة (غازبروم إكسبورت) اعتبارا من 27 أبريل/نيسان 2022".
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