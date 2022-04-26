عربي
وكالة: أردوغان يزور السعودية ويجتمع مع ولي العهد بعد سنوات من القطيعة
https://arabic.sputniknews.com/20220426/بوتين-استبعاد-الرياضيين-الروس-ذوي-الاحتياجات-الخاصة-من-الألعاب-الأولمبية-كان-لأسباب-سياسية-بحتة-1061636595.html
بوتين: استبعاد الرياضيين الروس ذوي الاحتياجات الخاصة من الألعاب الأولمبية كان لأسباب سياسية بحتة
بوتين: استبعاد الرياضيين الروس ذوي الاحتياجات الخاصة من الألعاب الأولمبية كان لأسباب سياسية بحتة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن استبعاد الرياضيين البارالمبيين الروس من المشاركة في أولمبياد بكين تم لأسباب "سياسية بحتة"، ويتعارض مع مبادئ الأولمبياد. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T13:51+0000
2022-04-26T13:51+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1061577773_0:95:2993:1779_1920x0_80_0_0_af59d1a0738443306b970e7e88b3659c.jpg
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع الفائزين بجوائز الألعاب الأولمبية الرابعة والعشرين، اليوم، إن استبعاد الرياضيين البارالمبيين الروس من المشاركة في أولمبياد بكين تم لأسباب "سياسية بحتة"، ويتعارض مع مبادئ الأولمبياد.وأردف بوتين: "كنتم تستعدون لتحقيق إنجازات في أولمبياد بكين، في منافسة مفتوحة وصادقة، لتأكيد مكانتكم التي تستحقونها كالأفضل، والطريقة التي انتهى بها كل شيء، بالطبع، تتجاوز أي انتقاد، حظر الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا ليس فقط انتهاك مباشر لمبادئ الرياضة الأساسية بشكل علني، بل انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية".وأشار بوتين إلى أن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، ينص على أن التقييم لا يكون في وضع الدولة التي يمثلها الرياضي، ولكن في الشخص نفسه".وقال بوتين: "تعرض الرياضيون للتمييز لأسباب سياسية بحتة، وعلى أساس جنسيتهم، وعرقهم، ومن الصعب تخيل ذلك، إنه يتعارض بشكل عام مع مبادئ الأولمبياد وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة".وأوصت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) في نهاية فبراير/ شباط، بأنها الاتحادات الرياضية الدولية لا تسمح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في المسابقات بسبب الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/الكرملين-توفير-أمن-بوتين-يتم-دائما-على-المستوى-المناسب--1061632908.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1061577773_248:0:2745:1873_1920x0_80_0_0_815b5abba70472cbb52f87d5fc141005.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: استبعاد الرياضيين الروس ذوي الاحتياجات الخاصة من الألعاب الأولمبية كان لأسباب سياسية بحتة

13:51 GMT 26.04.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع موسع لمجلس مكتب المدعي العام
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع موسع لمجلس مكتب المدعي العام - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن استبعاد الرياضيين البارالمبيين الروس من المشاركة في أولمبياد بكين تم لأسباب "سياسية بحتة"، ويتعارض مع مبادئ الأولمبياد.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع الفائزين بجوائز الألعاب الأولمبية الرابعة والعشرين، اليوم، إن استبعاد الرياضيين البارالمبيين الروس من المشاركة في أولمبياد بكين تم لأسباب "سياسية بحتة"، ويتعارض مع مبادئ الأولمبياد.
وأردف بوتين: "كنتم تستعدون لتحقيق إنجازات في أولمبياد بكين، في منافسة مفتوحة وصادقة، لتأكيد مكانتكم التي تستحقونها كالأفضل، والطريقة التي انتهى بها كل شيء، بالطبع، تتجاوز أي انتقاد، حظر الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا ليس فقط انتهاك مباشر لمبادئ الرياضة الأساسية بشكل علني، بل انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع موسع لمجلس مكتب المدعي العام - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
الكرملين: توفير أمن بوتين يتم دائما على المستوى المناسب
12:01 GMT
وأشار بوتين إلى أن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، ينص على أن التقييم لا يكون في وضع الدولة التي يمثلها الرياضي، ولكن في الشخص نفسه".
وقال بوتين: "تعرض الرياضيون للتمييز لأسباب سياسية بحتة، وعلى أساس جنسيتهم، وعرقهم، ومن الصعب تخيل ذلك، إنه يتعارض بشكل عام مع مبادئ الأولمبياد وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة".
وأوصت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) في نهاية فبراير/ شباط، بأنها الاتحادات الرياضية الدولية لا تسمح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في المسابقات بسبب الوضع في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 62 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала