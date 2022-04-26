https://arabic.sputniknews.com/20220426/بوتين-استبعاد-الرياضيين-الروس-ذوي-الاحتياجات-الخاصة-من-الألعاب-الأولمبية-كان-لأسباب-سياسية-بحتة-1061636595.html

بوتين: استبعاد الرياضيين الروس ذوي الاحتياجات الخاصة من الألعاب الأولمبية كان لأسباب سياسية بحتة

بوتين: استبعاد الرياضيين الروس ذوي الاحتياجات الخاصة من الألعاب الأولمبية كان لأسباب سياسية بحتة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن استبعاد الرياضيين البارالمبيين الروس من المشاركة في أولمبياد بكين تم لأسباب "سياسية بحتة"، ويتعارض مع مبادئ الأولمبياد. 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T13:51+0000

2022-04-26T13:51+0000

2022-04-26T13:51+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع الفائزين بجوائز الألعاب الأولمبية الرابعة والعشرين، اليوم، إن استبعاد الرياضيين البارالمبيين الروس من المشاركة في أولمبياد بكين تم لأسباب "سياسية بحتة"، ويتعارض مع مبادئ الأولمبياد.وأردف بوتين: "كنتم تستعدون لتحقيق إنجازات في أولمبياد بكين، في منافسة مفتوحة وصادقة، لتأكيد مكانتكم التي تستحقونها كالأفضل، والطريقة التي انتهى بها كل شيء، بالطبع، تتجاوز أي انتقاد، حظر الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا ليس فقط انتهاك مباشر لمبادئ الرياضة الأساسية بشكل علني، بل انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية".وأشار بوتين إلى أن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، ينص على أن التقييم لا يكون في وضع الدولة التي يمثلها الرياضي، ولكن في الشخص نفسه".وقال بوتين: "تعرض الرياضيون للتمييز لأسباب سياسية بحتة، وعلى أساس جنسيتهم، وعرقهم، ومن الصعب تخيل ذلك، إنه يتعارض بشكل عام مع مبادئ الأولمبياد وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة".وأوصت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) في نهاية فبراير/ شباط، بأنها الاتحادات الرياضية الدولية لا تسمح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في المسابقات بسبب الوضع في أوكرانيا.

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روسيا, فلاديمير بوتين