https://arabic.sputniknews.com/20220426/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-وروسيا-بحاجة-إلى-إعادة-تنظيم-العلاقات-1061643645.html
بوريل: الاتحاد الأوروبي وروسيا بحاجة إلى إعادة تنظيم العلاقات
بوريل: الاتحاد الأوروبي وروسيا بحاجة إلى إعادة تنظيم العلاقات
صرح الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي وروسيا بحاجة إلى إعادة تنظيم العلاقات. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T16:38+0000
2022-04-26T16:38+0000
2022-04-26T16:38+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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وقال بوريل في تغريدة "إذا كنا لا نريد البقاء في حالة توتر أو صراع دائم، وهذا بالتأكيد ليس الخيار الذي يفضله الاتحاد الأوروبي، فسيتعين علينا إيجاد طرق لإعادة تنظيم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والاتفاق على الضمانات والآليات الأمنية التي ستسمح بالتعايش السلمي. ستكون بالتأكيد عملية صعبة للغاية وطويلة". وأضاف رئيس الدبلوماسية الأوروبية أيضا أن "القيادة الروسية يجب أن تعي أولا أن أمنها لا يمكن ولن يتحقق على حساب الأمن الأوروبي وأمن جيرانها".هذا وكشف بوريل، في وقت سابق بأن لا وحدة في الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة التخلي عن موارد الطاقة الروسية.جاءت تصريحات بوريل لصحيفة "إل باييس" الإسبانية الذي قال: "لا يوجد اقتراح مطروح على الطاولة، ولكن هناك خيارات حول أفضل السبل للقيام بذلك، للأسف لا يوجد إجماع على أي من المقترحات".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
بوريل: الاتحاد الأوروبي وروسيا بحاجة إلى إعادة تنظيم العلاقات
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صرح الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي وروسيا بحاجة إلى إعادة تنظيم العلاقات.
وقال بوريل في تغريدة "إذا كنا لا نريد البقاء في حالة توتر أو صراع دائم، وهذا بالتأكيد ليس الخيار الذي يفضله الاتحاد الأوروبي، فسيتعين علينا إيجاد طرق لإعادة تنظيم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والاتفاق على الضمانات والآليات الأمنية التي ستسمح بالتعايش السلمي. ستكون بالتأكيد عملية صعبة للغاية وطويلة".
وأضاف رئيس الدبلوماسية الأوروبية أيضا أن "القيادة الروسية يجب أن تعي أولا أن أمنها لا يمكن ولن يتحقق على حساب الأمن الأوروبي وأمن جيرانها".
هذا وكشف بوريل، في وقت سابق بأن لا وحدة في الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة التخلي
عن موارد الطاقة الروسية.
جاءت تصريحات بوريل لصحيفة "إل باييس" الإسبانية الذي قال: "لا يوجد اقتراح مطروح على الطاولة، ولكن هناك خيارات حول أفضل السبل للقيام بذلك، للأسف لا يوجد إجماع على أي من المقترحات".