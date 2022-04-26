https://arabic.sputniknews.com/20220426/بيلد-سويسرا-تمنع-نقل-ذخيرة-ألمانية-إلى-أوكرانيا-1061640955.html
بيلد: سويسرا تمنع نقل ذخيرة ألمانية إلى أوكرانيا
بيلد: سويسرا تمنع نقل ذخيرة ألمانية إلى أوكرانيا
ذكر تقرير إعلامي أن سويسرا وبسبب موقفها الحيادي من العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، "منعت" نقل ذخيرة سويسرية تستخدمها دبابات ألمانية. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T15:12+0000
2022-04-26T15:12+0000
2022-04-26T15:12+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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وبحسب تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن اللوائح السويسرية لتصدير الأسلحة تنص على أن الأسلحة المنتجة في سويسرا لا يمكن نقلها إلى أوكرانيا.في غضون ذلك، شددت الصحيفة على أن وزارة الدفاع الألمانية في سويسرا هي التي تنتج "راينميتال" وهي ذخيرة من عيار 35 ملم.وبحسبه، فإن وزارة الدفاع الألمانية، التي تخطط لتزويد كييف بمدافع ذاتية الدفع مضادة للطائرات من طراز Gepard ، تعتزم نقل ذخيرة الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا، لكنها تنتج في سويسرا، والتي أصبحت "مشكلة" بسبب الحياد.وفي نهاية الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة SonntagsZeitung السويسرية أن سويسرا اعترضت على طلبات من السلطات الألمانية لإعادة تصدير ذخيرة إلى أوكرانيا تستخدم في مركبات قتال المشاة الألمانية (IFVs) من نوع Marder. كما أوضح المنشور، تستخدم الذخيرة المنتجة في سويسرا لمركبات المشاة القتالية من طراز Marder ، لكن الاتحاد يحد من إعادة تصديرها إلى مناطق النزاع.هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، هدف العملية نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
بيلد: سويسرا تمنع نقل ذخيرة ألمانية إلى أوكرانيا
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ذكر تقرير إعلامي أن سويسرا وبسبب موقفها الحيادي من العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، "منعت" نقل ذخيرة سويسرية تستخدمها دبابات ألمانية.
وبحسب تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن اللوائح السويسرية لتصدير الأسلحة
تنص على أن الأسلحة المنتجة في سويسرا لا يمكن نقلها إلى أوكرانيا.
هذا وكانت وزارة الاقتصاد السويسرية قد أعلنت في وقت سابق، أن الإمدادات إلى البلدان المتورطة في "نزاع مسلح داخلي أو دولي" محظورة لأسباب تتعلق بالحياد.
في غضون ذلك، شددت الصحيفة
على أن وزارة الدفاع الألمانية في سويسرا هي التي تنتج "راينميتال" وهي ذخيرة من عيار 35 ملم.
وبحسبه، فإن وزارة الدفاع الألمانية، التي تخطط لتزويد كييف بمدافع ذاتية الدفع مضادة للطائرات من طراز Gepard ، تعتزم نقل ذخيرة الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا، لكنها تنتج في سويسرا، والتي أصبحت "مشكلة" بسبب الحياد.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة SonntagsZeitung السويسرية أن سويسرا اعترضت على طلبات من السلطات الألمانية لإعادة تصدير ذخيرة إلى أوكرانيا تستخدم في مركبات قتال المشاة الألمانية (IFVs) من نوع Marder. كما أوضح المنشور، تستخدم الذخيرة المنتجة في سويسرا لمركبات المشاة القتالية من طراز Marder ، لكن الاتحاد يحد من إعادة تصديرها إلى مناطق النزاع.
هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، هدف العملية نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.