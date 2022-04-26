عربي
بلينكن: العودة للاتفاق النووي ستكون الطريقة الأفضل لمواجهة التحدي النووي الإيراني
- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/بيلد-سويسرا-تمنع-نقل-ذخيرة-ألمانية-إلى-أوكرانيا-1061640955.html
بيلد: سويسرا تمنع نقل ذخيرة ألمانية إلى أوكرانيا
بيلد: سويسرا تمنع نقل ذخيرة ألمانية إلى أوكرانيا
ذكر تقرير إعلامي أن سويسرا وبسبب موقفها الحيادي من العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، "منعت" نقل ذخيرة سويسرية تستخدمها دبابات ألمانية. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T15:12+0000
2022-04-26T15:12+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059309444_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_115ea78eb9a60fad0733e8d2f5a1b315.jpg
وبحسب تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن اللوائح السويسرية لتصدير الأسلحة تنص على أن الأسلحة المنتجة في سويسرا لا يمكن نقلها إلى أوكرانيا.في غضون ذلك، شددت الصحيفة على أن وزارة الدفاع الألمانية في سويسرا هي التي تنتج "راينميتال" وهي ذخيرة من عيار 35 ملم.وبحسبه، فإن وزارة الدفاع الألمانية، التي تخطط لتزويد كييف بمدافع ذاتية الدفع مضادة للطائرات من طراز Gepard ، تعتزم نقل ذخيرة الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا، لكنها تنتج في سويسرا، والتي أصبحت "مشكلة" بسبب الحياد.وفي نهاية الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة SonntagsZeitung السويسرية أن سويسرا اعترضت على طلبات من السلطات الألمانية لإعادة تصدير ذخيرة إلى أوكرانيا تستخدم في مركبات قتال المشاة الألمانية (IFVs) من نوع Marder. كما أوضح المنشور، تستخدم الذخيرة المنتجة في سويسرا لمركبات المشاة القتالية من طراز Marder ، لكن الاتحاد يحد من إعادة تصديرها إلى مناطق النزاع.هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، هدف العملية نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059309444_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b02b33d362203b64979a586948092c73.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

بيلد: سويسرا تمنع نقل ذخيرة ألمانية إلى أوكرانيا

15:12 GMT 26.04.2022
© AFP 2022 / Gregor Fischer قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الألماني تتفقد الدبابات قبل توجهها إلى ليتوانيا، 14 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الألماني تتفقد الدبابات قبل توجهها إلى ليتوانيا، 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022 / Gregor Fischer
تابعنا عبرTelegram
ذكر تقرير إعلامي أن سويسرا وبسبب موقفها الحيادي من العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، "منعت" نقل ذخيرة سويسرية تستخدمها دبابات ألمانية.
وبحسب تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن اللوائح السويسرية لتصدير الأسلحة تنص على أن الأسلحة المنتجة في سويسرا لا يمكن نقلها إلى أوكرانيا.

هذا وكانت وزارة الاقتصاد السويسرية قد أعلنت في وقت سابق، أن الإمدادات إلى البلدان المتورطة في "نزاع مسلح داخلي أو دولي" محظورة لأسباب تتعلق بالحياد.

في غضون ذلك، شددت الصحيفة على أن وزارة الدفاع الألمانية في سويسرا هي التي تنتج "راينميتال" وهي ذخيرة من عيار 35 ملم.
وبحسبه، فإن وزارة الدفاع الألمانية، التي تخطط لتزويد كييف بمدافع ذاتية الدفع مضادة للطائرات من طراز Gepard ، تعتزم نقل ذخيرة الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا، لكنها تنتج في سويسرا، والتي أصبحت "مشكلة" بسبب الحياد.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة SonntagsZeitung السويسرية أن سويسرا اعترضت على طلبات من السلطات الألمانية لإعادة تصدير ذخيرة إلى أوكرانيا تستخدم في مركبات قتال المشاة الألمانية (IFVs) من نوع Marder. كما أوضح المنشور، تستخدم الذخيرة المنتجة في سويسرا لمركبات المشاة القتالية من طراز Marder ، لكن الاتحاد يحد من إعادة تصديرها إلى مناطق النزاع.
هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، هدف العملية نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 62 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала