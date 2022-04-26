https://arabic.sputniknews.com/20220426/تركيا-تضبط-89-مهاجرا-غير-شرعي-غربي-البلاد-1061635129.html
تركيا تضبط 89 مهاجرا غير شرعي غربي البلاد
تركيا تضبط 89 مهاجرا غير شرعي غربي البلاد
أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، عن ضبطها 89 مهاجرا غير قانوني غربي البلاد. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T12:45+0000
2022-04-26T12:45+0000
2022-04-26T12:45+0000
أخبار تركيا اليوم
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وحسب شبكة رووداو الكردية، فقد أكدت ولاية إزمير التركية، ضبط 12 مشتبها بالاتجار في البشر. وأوقفت القوات الأمنية، مهربي البشر على متن قارب، قبالة سواحل جليغ. ونُقل المهاجرون إلى مركز إعاد المهاجرين في الولاية. وفي الإطار نفسه أوقفت السلطات التركية، 4 مشتبهين في عملية أمنية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تركيا تضبط 89 مهاجرا غير شرعي غربي البلاد
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أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، عن ضبطها 89 مهاجرا غير قانوني غربي البلاد.
وحسب شبكة رووداو الكردية
، فقد أكدت ولاية إزمير التركية، ضبط 12 مشتبها بالاتجار في البشر.
وأوقفت القوات الأمنية، مهربي البشر على متن قارب، قبالة سواحل جليغ.
ونُقل المهاجرون إلى مركز إعاد المهاجرين في الولاية. وفي الإطار نفسه أوقفت السلطات التركية
، 4 مشتبهين في عملية أمنية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).