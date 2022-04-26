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https://arabic.sputniknews.com/20220426/تركيا-تضبط-89-مهاجرا-غير-شرعي-غربي-البلاد-1061635129.html
تركيا تضبط 89 مهاجرا غير شرعي غربي البلاد
تركيا تضبط 89 مهاجرا غير شرعي غربي البلاد
أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، عن ضبطها 89 مهاجرا غير قانوني غربي البلاد. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T12:45+0000
2022-04-26T12:45+0000
أخبار تركيا اليوم
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وحسب شبكة رووداو الكردية، فقد أكدت ولاية إزمير التركية، ضبط 12 مشتبها بالاتجار في البشر. وأوقفت القوات الأمنية، مهربي البشر على متن قارب، قبالة سواحل جليغ. ونُقل المهاجرون إلى مركز إعاد المهاجرين في الولاية. وفي الإطار نفسه أوقفت السلطات التركية، 4 مشتبهين في عملية أمنية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).
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أخبار تركيا اليوم

تركيا تضبط 89 مهاجرا غير شرعي غربي البلاد

12:45 GMT 26.04.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis أفراد في الشرطة التركية
أفراد في الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، عن ضبطها 89 مهاجرا غير قانوني غربي البلاد.
وحسب شبكة رووداو الكردية، فقد أكدت ولاية إزمير التركية، ضبط 12 مشتبها بالاتجار في البشر.
وأوقفت القوات الأمنية، مهربي البشر على متن قارب، قبالة سواحل جليغ.
ونُقل المهاجرون إلى مركز إعاد المهاجرين في الولاية. وفي الإطار نفسه أوقفت السلطات التركية، 4 مشتبهين في عملية أمنية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).
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