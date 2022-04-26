تغطية مباشرة... اليوم الـ 62 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

الاستخبارات الأوكرانية زيفت بيانات عن انتهاكات دونيتسك ولوغانسك لاتفاقيات مينسك

كشفت وثائق سرية أن ضباط جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية، أعدوا "تقارير مفبركة"، للقيادة في كييف، بينها تقارير أرسلت إلى بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشأن انتهاكات لاتفاقيات مينسك ارتكبت بواسطة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مع الإشارة إلى فيديوهات على يوتيوب، لم توجد في الأساس.



وأظهرت وثائق سرية، اطلعت عليها "سبوتنيك"، وسلمتها مصادر أمنية أوكرانية لأجهزة الأمن الروسية، أن الاستخبارات الخارجية الأوكرانية زيفت بيانات بشأن انتهاكات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، لاتفاقية مينسك، من بينها الإشارة إلى فيديوهات على موقع يوتيوب، غير موجودة في الواقع.

وقال ضابط أمن روسي، "تم استخدام الوثائق الملفقة، بعد ذلك، لتشويه سمعة جمهوريتي دونباس، في عيون الغرب، لإثبات صحة التقارير الأوكرانية المسلمة لبعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".