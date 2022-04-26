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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/تغطية-مباشرة-اليوم-الـ-62-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1061615703.html
تغطية مباشرة... اليوم الـ 62 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم الـ 62 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية لليوم الـ62 تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T04:21+0000
2022-04-26T04:21+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
منظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... اليوم الـ 62 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

04:21 GMT 26.04.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية لليوم الـ62 تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
04:34 GMT 26.04.2022
أوكرانيا تقصف قرية غولوفتشينو الحدودية في مقاطعة بيلغورود الروسية
وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عبر قناته على التلغرام عن قصف أوكرانيا لقرية غولوفتشينو، بحسب قوله، لحقت أضرار بأربعة منازل ولم تقع إصابات بين المدنيين.
04:32 GMT 26.04.2022
الاستخبارات الأوكرانية زيفت بيانات عن انتهاكات دونيتسك ولوغانسك لاتفاقيات مينسك
كشفت وثائق سرية أن ضباط جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية، أعدوا "تقارير مفبركة"، للقيادة في كييف، بينها تقارير أرسلت إلى بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشأن انتهاكات لاتفاقيات مينسك ارتكبت بواسطة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مع الإشارة إلى فيديوهات على يوتيوب، لم توجد في الأساس.

وأظهرت وثائق سرية، اطلعت عليها "سبوتنيك"، وسلمتها مصادر أمنية أوكرانية لأجهزة الأمن الروسية، أن الاستخبارات الخارجية الأوكرانية زيفت بيانات بشأن انتهاكات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، لاتفاقية مينسك، من بينها الإشارة إلى فيديوهات على موقع يوتيوب، غير موجودة في الواقع.
وقال ضابط أمن روسي، "تم استخدام الوثائق الملفقة، بعد ذلك، لتشويه سمعة جمهوريتي دونباس، في عيون الغرب، لإثبات صحة التقارير الأوكرانية المسلمة لبعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
04:22 GMT 26.04.2022
افتتاح سفارتي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في موسكو قريبا
صرح مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" بأن سفارتي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك في موسكو ستفتحان في المستقبل القريب، ومن المحتمل أن يتم ذلك في غضون شهر أو شهرين.
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