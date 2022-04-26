عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/تقرير-أمريكي-يكشف-هدف-الولايات-المتحدة-من-الأزمة-الأوكرانية-1061624915.html
تقرير أمريكي يكشف هدف الولايات المتحدة من الأزمة الأوكرانية
تقرير أمريكي يكشف هدف الولايات المتحدة من الأزمة الأوكرانية
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى الأهداف الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية من الأزمة الأوكرانية. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T09:25+0000
2022-04-26T09:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104466/27/1044662797_0:83:1200:758_1920x0_80_0_0_51e9a9c8c4abc096933b06badedbfd41.jpg
بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن تصريح رئيس البنتاغون يدل على أهداف الولايات المتحدة من الأزمة الاوكرانية.وأشار الكاتب إلى أنه مع مرور الوقت بدأت الولايات المتحدة بالأقوال والأفعال في محاولة لتقويض إمكانات الجيش الروسي.وهكذا فرض الرئيس الأمريكي عقوبات تهدف إلى منع موسكو من تطوير وإنتاج أسلحة جديدة. بالإضافة لحظر توريد ناقلات الطاقة الروسية.وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة كشفت عن رؤيتها للمستقبل، ممثلة بصراع مستمر على السلطة والنفوذ مع موسكو، تذكرنا في بعض النواحي بما أسماه الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي "صراع طويل الشفق".يذكر أنه بعد أسبوعين من بدء العملية الروسية الخاصة، أكد جو بايدن أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لن يقاتلا روسيا في أوكرانيا بسبب المخاطر العالية لبدء حرب عالمية ثالثة. بالإضافة إلى ذلك، رفض رئيس البيت الأبيض إمكانية فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ووعد بعدم إرسال قوات أمريكية إلى هناك.هذا وربطت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا ارتفاع الأسعار في سوق الطاقة العالمية بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. في أوائل مارس/آذار، وقع الرئيس الأمريكي مرسوما يحظر واردات الطاقة من روسيا، فضلا عن الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة. نتيجة لذلك، بدأت تكلفة البنزين في محطات الوقود داخل الولايات المتحدة في الارتفاع، الأمر الذي أدى إلى انتقاد الكثيرين لبايدن ولأعضاء إدارته.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104466/27/1044662797_189:0:1200:758_1920x0_80_0_0_d62b4a10d2ab94d42455806a08be9224.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

تقرير أمريكي يكشف هدف الولايات المتحدة من الأزمة الأوكرانية

09:25 GMT 26.04.2022
CC0 / / مبنى البنتاغون
مبنى البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
CC0 / /
تابعنا عبرTelegram
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى الأهداف الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية من الأزمة الأوكرانية.
بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن تصريح رئيس البنتاغون يدل على أهداف الولايات المتحدة من الأزمة الاوكرانية.

وصرح رئيس البنتاغون أن رغبة الولايات المتحدة من الحرب هي "إضعاف" روسيا، مؤكدا أن الأزمة تحولت إلى مواجهة مباشرة بين القوتين.

وأشار الكاتب إلى أنه مع مرور الوقت بدأت الولايات المتحدة بالأقوال والأفعال في محاولة لتقويض إمكانات الجيش الروسي.
وهكذا فرض الرئيس الأمريكي عقوبات تهدف إلى منع موسكو من تطوير وإنتاج أسلحة جديدة. بالإضافة لحظر توريد ناقلات الطاقة الروسية.
وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة كشفت عن رؤيتها للمستقبل، ممثلة بصراع مستمر على السلطة والنفوذ مع موسكو، تذكرنا في بعض النواحي بما أسماه الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي "صراع طويل الشفق".
يذكر أنه بعد أسبوعين من بدء العملية الروسية الخاصة، أكد جو بايدن أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لن يقاتلا روسيا في أوكرانيا بسبب المخاطر العالية لبدء حرب عالمية ثالثة. بالإضافة إلى ذلك، رفض رئيس البيت الأبيض إمكانية فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ووعد بعدم إرسال قوات أمريكية إلى هناك.
هذا وربطت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا ارتفاع الأسعار في سوق الطاقة العالمية بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. في أوائل مارس/آذار، وقع الرئيس الأمريكي مرسوما يحظر واردات الطاقة من روسيا، فضلا عن الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة. نتيجة لذلك، بدأت تكلفة البنزين في محطات الوقود داخل الولايات المتحدة في الارتفاع، الأمر الذي أدى إلى انتقاد الكثيرين لبايدن ولأعضاء إدارته.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 62 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала