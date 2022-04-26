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https://arabic.sputniknews.com/20220426/تقرير-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-تتسبب-بخسارة-الأمريكيين-لمنازلهم-1061639784.html
تقرير: العقوبات المفروضة على روسيا تتسبب بخسارة الأمريكيين لمنازلهم
تقرير: العقوبات المفروضة على روسيا تتسبب بخسارة الأمريكيين لمنازلهم
أشار تقرير إعلامي إلى ارتفاع أسعار الآجارات في الولايات المتحدة الأمريكية لمستوى قياسي بلغ 11,3%، لأول مرة منذ عقود. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T14:33+0000
2022-04-26T14:33+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وبحسب تقرير لشبكة "إن بي سي" الأمريكية نقلا عن إحصائيات عقارية، فإن إرتفاع الأسعار يلاحظ في جميع أنحاء البلاد وبخاصة في المناطق الجنوبية من البلاد.وقال إيفان روس، أحد سكان ميامي، للصحفيين إن مالك العقار ضاعف آجاره تقريبا.وقال روس: "كان لدي خيار: إما أن أدفع 6500 دولار شهريا، أو أدفع الآجار لمدة عام مقدما مقابل 72000 دولار في هذه الحالة، سيكلف إيجار الشهر 6000 دولار فقط" ، مضيفا أنه يبحث حاليا مع زوجته عن منزل جديد.الوضع مماثل في دالاس، ووفقا لسمسار العقارات المحلي Storri Ferrell ، لا توجد شقق مجانية كافية في المدينة بسبب التدفق الكبير للأشخاص. وتوصي بالتخلي مؤقتا عن هذه الخطوة، لأن السكن الجديد بنفس وسائل الراحة سيكلف أكثر.بعد بدء العملية العسكرية االروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، أعلن جو بايدن فرض حظر على استيراد موارد الطاقة من روسيا، وبعد ذلك بدأت أسعارها في الارتفاع بقوة. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الولايات المتحدة زيادة في أسعار المواد الغذائية. وفقا لوزارة العمل، بحلول نهاية مارس، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 8.5 في المئة على أساس سنوي. كان النمو هو الأعلى منذ ديسمبر 1981. ووفقا لبايدن، فقد حدث هذا على ما يزعم بسبب خطأ روسيا.
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تقرير: العقوبات المفروضة على روسيا تتسبب بخسارة الأمريكيين لمنازلهم

14:33 GMT 26.04.2022
© AFP 2022 / Ed Jonesإحياء الذكرى الـ20 لأاحداث 11/9 في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة 10 سبتمبر 2021
إحياء الذكرى الـ20 لأاحداث 11/9 في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة 10 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022 / Ed Jones
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أشار تقرير إعلامي إلى ارتفاع أسعار الآجارات في الولايات المتحدة الأمريكية لمستوى قياسي بلغ 11,3%، لأول مرة منذ عقود.
وبحسب تقرير لشبكة "إن بي سي" الأمريكية نقلا عن إحصائيات عقارية، فإن إرتفاع الأسعار يلاحظ في جميع أنحاء البلاد وبخاصة في المناطق الجنوبية من البلاد.
وقال إيفان روس، أحد سكان ميامي، للصحفيين إن مالك العقار ضاعف آجاره تقريبا.
وقال روس: "كان لدي خيار: إما أن أدفع 6500 دولار شهريا، أو أدفع الآجار لمدة عام مقدما مقابل 72000 دولار في هذه الحالة، سيكلف إيجار الشهر 6000 دولار فقط" ، مضيفا أنه يبحث حاليا مع زوجته عن منزل جديد.
الوضع مماثل في دالاس، ووفقا لسمسار العقارات المحلي Storri Ferrell ، لا توجد شقق مجانية كافية في المدينة بسبب التدفق الكبير للأشخاص. وتوصي بالتخلي مؤقتا عن هذه الخطوة، لأن السكن الجديد بنفس وسائل الراحة سيكلف أكثر.

ويتوقع الخبراء زيادة أسعار الآجارات بحلول نهاية العام، حسبما ذكرت الصحيفة.

بعد بدء العملية العسكرية االروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، أعلن جو بايدن فرض حظر على استيراد موارد الطاقة من روسيا، وبعد ذلك بدأت أسعارها في الارتفاع بقوة. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الولايات المتحدة زيادة في أسعار المواد الغذائية.
وفقا لوزارة العمل، بحلول نهاية مارس، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 8.5 في المئة على أساس سنوي. كان النمو هو الأعلى منذ ديسمبر 1981. ووفقا لبايدن، فقد حدث هذا على ما يزعم بسبب خطأ روسيا.
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