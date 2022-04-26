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جبهة الخلاص الوطني... الإعلان عن تحالف سياسي معارض للرئيس التونسي
جبهة الخلاص الوطني... الإعلان عن تحالف سياسي معارض للرئيس التونسي
أعلن معارض سياسي بارز لنظام الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، اليوم الثلاثاء، عن تأسيس جبهة سياسية معارضة تهدف لتجميع القوى الديمقراطية و"إنقاذ"... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T15:49+0000
2022-04-26T15:49+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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قال أحمد نجيب الشابي، وهو شخصية يسارية التوجه السياسي (78 عاما)، في مؤتمر صحفي إن الهدف من تشكيل "جبهة الخلاص الوطني" توحيد صفوف كلّ القوى السياسية لإعادة إرساء المسار الديمقراطي والدستوري وضمان الحقوق والحريّات في البلاد.وينتقد الشابي قرارات الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموّز الفائت واحتكار السلطات في البلاد ويعتبرها "انقلابا".تتكون الجبهة من 5 أحزاب من بينها "حركة النهضة" ذات المرجعية الاسلامية، وأبرز المعارضين للرئيس قيس سعيد بالإضافة الى 5 منظمات.وهذا التحالف من شأنه أن يجذب تكتلات سياسية وشخصيات "مؤثرة" قبل إطلاق حوار وطني حول الإصلاحات من أجل "إنقاذ البلاد"، حسب الشابي.كما تدعو الجبهة إلى تشكيل حكومة انتقالية للإنقاذ تتكفل بإدارة مرحلة انتقالية حتى الوصول إلى تنظيم انتخابات لاحقا.وكان الرئيس التونسي قرر حلّ البرلمان نهائيا بعد ان جمّد أعماله واقال رئيس الحكومة السابق وتولى السلطات في البلاد في 25 يونيو/تموز الفائت، كما حلّ في فبراير/شباط المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس آخر وقتي عيّن له قضاة.ويوم الجمعة الماضي أصدر مرسوما رئاسيا عزز من صلاحياته في تعيين رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد أن كان يتقاسم هذه الصلاحية مع البرلمان.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/عبير-موسي-قدمنا-شكاوى-ضد-الاستشارة-الإلكترونيية-لكن-القضاء-رفضها-لعدم-إحراج-قيس-سعيد-1061119908.html
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم

جبهة الخلاص الوطني... الإعلان عن تحالف سياسي معارض للرئيس التونسي

15:49 GMT 26.04.2022
© Sputnik . Mariam. Gadiraتونس.. هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تحتج أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء
تونس.. هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تحتج أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Sputnik . Mariam. Gadira
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أعلن معارض سياسي بارز لنظام الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، اليوم الثلاثاء، عن تأسيس جبهة سياسية معارضة تهدف لتجميع القوى الديمقراطية و"إنقاذ" البلاد من أزمة سياسية واقتصادية عميقة.
قال أحمد نجيب الشابي، وهو شخصية يسارية التوجه السياسي (78 عاما)، في مؤتمر صحفي إن الهدف من تشكيل "جبهة الخلاص الوطني" توحيد صفوف كلّ القوى السياسية لإعادة إرساء المسار الديمقراطي والدستوري وضمان الحقوق والحريّات في البلاد.
وينتقد الشابي قرارات الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموّز الفائت واحتكار السلطات في البلاد ويعتبرها "انقلابا".
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وقال الشابي "نريد الرجوع إلى الديمقراطية والشرعية".
تتكون الجبهة من 5 أحزاب من بينها "حركة النهضة" ذات المرجعية الاسلامية، وأبرز المعارضين للرئيس قيس سعيد بالإضافة الى 5 منظمات.
وهذا التحالف من شأنه أن يجذب تكتلات سياسية وشخصيات "مؤثرة" قبل إطلاق حوار وطني حول الإصلاحات من أجل "إنقاذ البلاد"، حسب الشابي.
كما تدعو الجبهة إلى تشكيل حكومة انتقالية للإنقاذ تتكفل بإدارة مرحلة انتقالية حتى الوصول إلى تنظيم انتخابات لاحقا.
وكان الرئيس التونسي قرر حلّ البرلمان نهائيا بعد ان جمّد أعماله واقال رئيس الحكومة السابق وتولى السلطات في البلاد في 25 يونيو/تموز الفائت، كما حلّ في فبراير/شباط المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس آخر وقتي عيّن له قضاة.
ويوم الجمعة الماضي أصدر مرسوما رئاسيا عزز من صلاحياته في تعيين رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد أن كان يتقاسم هذه الصلاحية مع البرلمان.
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