https://arabic.sputniknews.com/20220426/حزب-الله-يؤكد-ضرورة-عودة-العلاقات-الطبيعية-مع-سوريا-آن-الأوان-لعودة-النازحين-إلى-بلدهم-1061623850.html

"حزب الله" يؤكد ضرورة عودة العلاقات الطبيعية مع سوريا... آن الأوان لعودة النازحين إلى بلدهم

"حزب الله" يؤكد ضرورة عودة العلاقات الطبيعية مع سوريا... آن الأوان لعودة النازحين إلى بلدهم

أكد "حزب الله" اللبناني على "ضرورة العودة إلى العلاقات الطبيعية مع سوريا"، مشيرا إلى أنه "آن الأوان لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم". 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T09:13+0000

2022-04-26T09:13+0000

2022-04-26T09:29+0000

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وقال نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله"، في حديث مع قناة "الميادين": "لا أستطيع الآن أن أحسم..هل ستستطيع الحكومة القادمة أن تجري أو تقيم علاقات مع سوريا أم لا؟"، مضيفا: "لكن بالتأكيد نحن سنسعى بكل جهد إلى أن تعود العلاقات طبيعية مع سوريا".وتابع: "آن الأوان أن يعود النازحون إلى بلدهم الآمن، وآن الأوان أن نفتح هذا السوق السوري الاقتصادي للبنان، وآن الأوان أن نتفق مع سوريا على أن تكون معبر لصادراتنا إلى الأردن والعراق والمناطق المختلفة".وأردف نعيم قاسم: "هناك مصلحة أكيدة للبنان بالتفاهم مع سوريا، وهذا تستفيد منه سوريا..لكن لا يصح أن نبقى خاضعين لهذا الضغط الأمريكي الدولي الذي يمنعنا من العلاقة مع سوريا".وكان وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس "وضع شرطا على الرئيس السوري، بشار الأسد، إذا كان يريد أن يكون جزءا من المنطقة والعودة إلى جامعة الدول العربية".وقال غانتس، في إحاطة لباحثين من جميع أنحاء العالم ووسائل إعلام أجنبية نظمها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط عبر تطبيق "زووم"، نقلتها وسائل إعلام فلسطينية، إنه "يتوجب على الرئيس السوري، بشار الأسد، قطع علاقاته مع إيران إذا ما أراد أن يكون جزءا من المنطقة والعودة إلى جامعة الدول العربية".وأشار إلى أن "إسرائيل تسعى إلى تعزيز التعاون الاستخباري ضد ما وصفه بالانتهاكات الإيرانية بالتعاون مع واشنطن وشركائها الإقليميين"، مضيفا أن "إسرائيل تعمل ضد عمليات نقل الأسلحة والتهديدات التي يولدها الإيرانيون ضدها في سوريا".

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